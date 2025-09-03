Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में अगले 2-3 दिन भारी बारिश की चेतावनी; IMD ने रायगढ़ समेत इन जिलों के लिए जारी किया अलर्ट

Representational Image | PTI

Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है. राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो रही है, जबकि कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश दर्ज की जा रही है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आगामी दो दिन यानी 3 और 4 सितंबर को लेकर कई जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है

मुंबई में बारिश की तीव्रता कम

मुंबई में मंगलवार को हल्की बारिश रही. लेकिन बुधवार को गरज के साथ बारिश, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. हालांकि, मुंबई के लिए अब तक कोई 'ऑरेंज अलर्ट' जारी नहीं किया गया है.

पालघर-ठाणे में गुरुवार को भारी बारिश की चेतावनी

पालघर और ठाणे जिलों में गुरुवार को कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है. इसे देखते हुए इन जिलों में 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है. नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

रायगढ़ में तीन दिन लगातार बारिश का अलर्ट

रायगढ़ जिले में बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार तीनों दिन भारी बारिश की संभावना है, जिसको लेकर 'ऑरेंज अलर्ट' घोषित किया गया है। लगातार बारिश के कारण जलभराव और अन्य जोखिम बने रहने की आशंका है.

रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में भी ऑरेंज अलर्ट

रत्नागिरी जिले में बुधवार और गुरुवार को भारी बारिश का अनुमान है. वहीं सिंधुदुर्ग जिले में बुधवार यानी आज के लिए बारिश को लेकर 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है. इन जिलों में भी कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है.

दक्षिण- उत्तर कोकण में बारिश को लेकर अलर्ट

दक्षिण कोकण में मंगलवार को 'येलो अलर्ट' जारी किया गया था. वहीं यानी बुधवार और गुरुवार को 'ऑरेंज अलर्ट' लागू किया गया है. वहीं उत्तर कोकण के कुछ क्षेत्रों में बारिश की तीव्रता बढ़ने की संभावना है. IMD ने इन क्षेत्रों में भारी बारिश को लेकर सतर्क रहने को कहा है.

मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना

उत्तर मध्य महाराष्ट्र के धुले , नंदुरबार, जळगांव और नासिक जिलों में गुरुवार तक गरज के साथ बारिश हो सकती है. घाट क्षेत्रों में बारिश का जोर अधिक रहने की संभावना है. पुणे घाट क्षेत्र में बुधवार से शुक्रवार तक, नासिक घाट क्षेत्र में गुरुवार को और कोल्हापुर-सातारा घाट क्षेत्र में बुधवार व गुरुवार को 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है.

नागरिकों से अपील

इन सभी जिलों में रहने वाले नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें. तेज बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, जलभराव, भूस्खलन और तेज बहाव वाले इलाकों से दूर रहें, और सुरक्षित स्थानों पर रहें.