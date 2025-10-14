Maharashtra Weather: महाराष्ट्र में मानसून की विदाई के बीच फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 15-18 अक्टूबर के बीच तूफानी बारिश की संभावना, IMD का अलर्ट

(Photo Credits Twitter)

Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में मानसून की विदाई के बीच प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार, 15 से 18 अक्टूबर के बीच विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश हो सकती है. इस दौरान बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका जताई गई है। इसके अलावा, ओले गिरने की संभावना भी बनी हुई है.

कृषि विभाग की सलाह और अलर्ट

मौसम विभाग और कृषि विभाग ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है. विभाग ने कहा है कि जिन किसानों ने अपनी फसलें काट ली हैं, वे उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि बारिश से नुकसान न हो. इसके अलावा, खेतों में खड़ी फसलों को बचाने के लिए तिरपाल या प्लास्टिक से ढकने और पौधों को सहारा देने की सलाह दी गई है. यह भी पढ़े: Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में अक्टूबर की शुरुआत बारिश के साथ! नांदेड, चंद्रपुर, गढ़चिरोली समेत 5 जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी

जानें मौसम में बदलाव क्यों हो रहा है?

IMD के अनुसार, यह बदलाव अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण हो रहा है। भले ही दक्षिण-पश्चिम मानसून की औपचारिक विदाई हो चुकी है, लेकिन इन मौसमी गतिविधियों की वजह से महाराष्ट्र में एक बार फिर बारिश की संभावना बन गई है.

फिलहाल का मौसम कैसा है?

IMD के 13 अक्टूबर के पूर्वानुमान के अनुसार, अभी आसमान पूरी तरह साफ है और दिन में गर्मी बनी हुई है. वहीं आज यानी 14 अक्टूबर को भी कुछ इसी तरह से मौसम का हल है. कुछ जिलों को छोड़कर अधिकांश हिस्सों में तापमान बढ़ा है. हालांकि, 15 से 18 अक्टूबर के बीच होने वाली संभावित बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है.