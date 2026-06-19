Maharashtra Monsoon Update: मुंबई-पालघर में लू का अलर्ट, जानें आपके जिले में आज बारिश होगी या सताएगी उमस भरी गर्मी

बारिश/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Maharashtra Monsoon Latest Update: महाराष्ट्र (Maharashtra) में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून (Southwest Monsoon) की रफ्तार धीमी होने के कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और अत्यधिक उमस का दौर बना हुआ है. भारतीय मौसम विभाग (India Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) के ताजा अनुमान के मुताबिक, राज्य के नागरिकों को फिलहाल इस चिपचिपी गर्मी से तुरंत राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. हालांकि, मौसम वैज्ञानिकों ने राहत की बात यह कही है कि अगले कुछ घंटों में राज्य के कुछ चुनिंदा जिलों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, 19 June 2026: देश के 11 राज्यों में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट; 80 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

मुंबई और कोंकण क्षेत्र में हीटवेव की चेतावनी

मौसम विभाग ने आर्थिक राजधानी मुंबई और पड़ोसी जिले पालघर में आज लू (Heatwave) चलने की आशंका जताई है. इसके अलावा ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी मौसम बेहद गर्म और उमस भरा बना रहेगा. इस बीच, कोंकण के सिंधुदुर्ग जिले में स्थानीय लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि यहाँ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है.

उत्तर और पश्चिम महाराष्ट्र का हाल

उत्तर महाराष्ट्र की बात करें तो नाशिक, धुले और जलगांव में मौसम शुष्क और गर्म बना रहेगा. विशेषकर नाशिक में अभी बारिश के आसार नहीं हैं और मौसम पूरी तरह सूखा रहने का अनुमान है. वहीं, पुणे सहित पश्चिम महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में आज आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी.

हालांकि, पश्चिम महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में दोपहर के समय अचानक बदलने वाले स्थानीय मौसमी कारकों को देखते हुए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है. इसके अलावा कोल्हापुर, सतारा और सांगली जिलों के कुछ हिस्सों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं.

मराठवाड़ा: कहीं लू का थपेड़ा तो कहीं बारिश का अलर्ट

मराठवाड़ा क्षेत्र में मौसम के दो अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं. मौसम विभाग ने जालना, बीड और नांदेड़ जिलों के लिए भीषण गर्मी को देखते हुए हीटवेव का 'येलो अलर्ट' जारी किया है. इसके विपरीत, इसी क्षेत्र के धाराशिव और लातूर जिलों को 'येलो रेन अलर्ट' पर रखा गया है, जहाँ कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ने की उम्मीद है.

विदर्भ में फिलहाल कोई राहत नहीं

विदर्भ क्षेत्र लगातार भीषण गर्मी की चपेट में है. उपराजधानी नागपुर और इसके आस-पास के सभी जिलों में लू की स्थिति बनी हुई है. मौसम विभाग के अनुसार, पूरे विदर्भ क्षेत्र में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और फिलहाल अगले कुछ दिनों तक यहाँ मौसम पूरी तरह शुष्क और बेहद गर्म बना रहेगा.

मौसम विभाग का निष्कर्ष है कि जब तक राज्य में मॉनसून की सक्रियता दोबारा नहीं बढ़ती, तब तक इक्का-दुक्का स्थानों पर होने वाली छिटपुट बारिश को छोड़कर महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों को इस उमस और गर्मी का सामना करना पड़ेगा.