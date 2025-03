इस्लामी आतंकवाद बड़ा खतरा... तुलसी गबार्ड ने भारत में हो रहे हमलों को बताया पाकिस्तान समर्थित

अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस (DNI) तुलसी गबार्ड ने भारत दौरे के दौरान पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि इस्लामिक आतंकवाद सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अमेरिका, बांग्लादेश और मध्य पूर्व के कई देशों को प्रभावित कर रहा है. तुलसी गबार्ड के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिलकर इस खतरे को समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं.

तुलसी गबार्ड ने कहा, "हम देख रहे हैं कि यह आतंकवाद भारत और बांग्लादेश के लोगों को प्रभावित कर रहा है. यह खतरा सीरिया, इजरायल और मध्य पूर्व के कई देशों में भी मौजूद है. प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हैं, और दोनों देशों के नेता मिलकर इस खतरे की पहचान और इसे खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं."

तुलसी गबार्ड ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति ट्रंप पहले कार्यकाल से ही इस्लामिक आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और अपने दूसरे प्रशासन में भी वे इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि भारत और अमेरिका इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं और दोनों देशों के नेतृत्व की प्राथमिकता आतंकवाद को खत्म करना है.

#WATCH | Delhi | On Pakistan-sponsored terrorism, US Director of National Intelligence Tulsi Gabbard says, "... President Trump, in his first administration and the presidency that continues now, has been very clear about his commitment to defeating this threat of Islamist… pic.twitter.com/jBKUBCj4vm

