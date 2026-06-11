Noida International Airport: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून से शुरू होंगी उड़ानें, IndiGo उड़ाएगा पहला विमान

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Noida International Airport: दिल्ली-एनसीआर के दूसरे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) से 15 जून, 2026 से व्यावसायिक उड़ानों का संचालन शुरू होने जा रहा है. इस नए एविएशन हब से पहली उद्घाटन उड़ान इंडिगो (IndiGo) एयरलाइंस द्वारा संचालित की जाएगी. वाणिज्यिक शुरुआत से पहले हवाई अड्डे ने अपने आपरेशनल रेडीनेस, एक्टिवेशन एंड ट्रांजिशन (ORAT) कार्यक्रम के तहत एक बड़े स्तर का विमान टर्नअराउंड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. इस ट्रायल के दौरान विजुअल डॉकिंग गाइडेंस सिस्टम (VDGS), पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज, ग्राउंड पावर, बैगेज हैंडलिंग, इन-फ्लाइट कैटरिंग और रिफ्यूलिंग जैसे सभी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों और प्रणालियों का गहन परीक्षण किया गया.

पहली उड़ान और एयरलाइंस का शेड्यूल

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान संचालन की शुरुआत इंडिगो करेगी, जिसके ठीक बाद अकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस भी यहां से अपनी सेवाएं शुरू करेंगी. उद्घाटन कार्यक्रम के अनुसार, पहली उड़ान (6E 2278) लखनऊ से सुबह 07:05 बजे प्रस्थान करेगी और सुबह 08:05 बजे नोएडा पहुंचेगी. यही विमान सुबह 08:35 बजे नोएडा से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेगा.

शुरुआती चरण में यह हवाई अड्डा देश के पांच प्रमुख शहरों—अमृतसर, बेंगलुरु, हैदराबाद, जम्मू और नवी मुंबई को सीधे जोड़ेगा. आने वाले समय में इंडिगो यहां से अपना विस्तार करते हुए चंडीगढ़, देहरादून, जयपुर, श्रीनगर, भोपाल और बरेली सहित 16 से अधिक गंतव्यों के लिए उड़ानें शुरू करेगी.

चार राज्यों की सरकारी बस सेवाएं होंगी उपलब्ध

यात्रियों की सुगम आवाजाही के लिए हवाई अड्डे से विभिन्न राज्यों की सार्वजनिक परिवहन बस सेवाएं उपलब्ध रहेंगी. परिवहन संपर्क की योजना इस प्रकार है:

UPSRTC (उत्तर प्रदेश): मथुरा, वृंदावन, आगरा, मेरठ, अलीगढ़, गाजियाबाद, मुरादाबाद और नोएडा सहित 15 गंतव्यों के लिए बसें चलाएगा.

DTC (दिल्ली): कश्मीरी गेट ISBT, आनंद विहार ISBT और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवाओं का संचालन करेगा.

हरियाणा रोडवेज: फरीदाबाद, गुरुग्राम, चंडीगढ़, पानीपत और अंबाला जैसे शहरों को जोड़ेगा.

उत्तराखंड परिवहन निगम (UTC): देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और हल्द्वानी के लिए सीधी बसें संचालित करेगा.

इसके अतिरिक्त, निजी ऑपरेटरों द्वारा अयोध्या, मनाली, शिमला और लखनऊ जैसे प्रमुख पर्यटन व व्यावसायिक केंद्रों के लिए भी बस सेवाएं दी जाएंगी.

पार्किंग शुल्क और टैक्सी सुविधाएं

हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों और वाणिज्यिक वाहनों के लिए पार्किंग दरें निर्धारित कर दी गई हैं. प्राधिकृत टैक्सी और ऐप-आधारित कैब सेवाएं भी चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेंगी.

वाहन का प्रकार पहले 120 मिनट अतिरिक्त प्रति 60 मिनट पूरे दिन का शुल्क (Full Day) निजी वाहन INR 150 INR 100 INR 600 कमर्शियल वाहन INR 200 INR 100 INR 700

हवाई अड्डे का भौगोलिक और तकनीकी ढांचा

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र की हवाई यातायात आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. यह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) से सड़क मार्ग द्वारा लगभग 72 किमी, नोएडा से 40 किमी, ग्रेटर नोएडा से 28 किमी, गुरुग्राम से 65 किमी और आगरा से 130 किमी की दूरी पर स्थित है.

परियोजना के पहले चरण को 1,334 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया गया है, जिसकी वार्षिक यात्री क्षमता 12 मिलियन (1.2 करोड़) है. इस हवाई अड्डे पर 3,900 मीटर लंबा एक सिंगल रनवे बनाया गया है, जो खराब दृश्यता में भी विमानों की सुरक्षित लैंडिंग के लिए कैट III-बी (CAT III-B) तकनीक से लैस है.