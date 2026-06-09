Nagaland State Lottery Result Today: नागालैंड स्टेट लॉटरी ‘डियर शाइन ट्यूजडे’ के नतीजे आज 1 बजे होंगे घोषित, यहां देखें विजेताओं की सूची

Nagaland State Lottery Result Today: नागालैंड राज्य लॉटरी निदेशालय (Directorate of Nagaland State Lotteries) आज, 9 जून 2026 को दोपहर ठीक 1.00 बजे 'डियर शाइन ट्यूजडे' (Dear Shine Tuesday) साप्ताहिक लॉटरी ड्रा के आधिकारिक परिणाम घोषित करेगा. सरकारी निगरानी में होने वाले इस लकी ड्रा की प्रक्रिया अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है. देश भर के हजारों प्रतिभागी अपने टिकट नंबर के साथ बेसब्री से नतीजों का इंतजार कर रहे हैं.
मात्र 7 रुपये के टिकट पर 1 करोड़ का पहला इनाम
नागालैंड राज्य लॉटरी द्वारा संचालित इस 'डियर शाइन ट्यूजडे' साप्ताहिक लॉटरी के टिकट की कीमत मात्र 7 रुपये रखी गई है. इस किफायती दाम और बड़े इनामों की वजह से यह योजना बेहद लोकप्रिय है. दोपहर 1.00 बजे घोषित होने वाले इस ड्रा के तहत प्रथम पुरस्कार (First Prize) के रूप में विजेता को पूरे 1 करोड़ रुपये की बंपर राशि दी जाएगी. यह भी पढ़े: Nagaland State Lottery Result Update: नागालैंड स्टेट लॉटरी ‘डियर शाइन ट्यूजडे’ के नतीजे आज दोपहर 1 बजे होंगे घोषित, ऐसे देखें विजेताओं की सूची
इसके अतिरिक्त, इस बहु-स्तरीय (multi-tiered) पुरस्कार योजना में कई अन्य छोटे और बड़े नकद पुरस्कार भी शामिल किए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक प्रतिभागियों को जीतने का मौका मिल सके.
1.00 बजे के बाद ऐसे देखें विजेताओं की सूची
जैसे ही दोपहर के 1.00 बजेंगे, लॉटरी निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भाग्यशाली विजेताओं की पूरी सूची (PDF फॉर्मेट में) लाइव कर दी जाएगी. इस सूची में सबसे ऊपर 1 करोड़ रुपये का जैकपॉट जीतने वाले टिकट का नंबर होगा.
इसके अलावा अन्य श्रेणियों के पुरस्कार भी घोषित किए जाएंगे. इसमें दूसरा पुरस्कार जीतने वालों को 9,000 रुपये दिए जाएंगे. इसके बाद तीसरे पुरस्कार के लिए 450 रुपये, चौथे के लिए 250 रुपये और पांचवें पुरस्कार के रूप में 120 रुपये की राशि तय की गई है. मुख्य विजेता के अलावा बाकी बची हुई सीरीज के समान नंबर वाले टिकट धारकों को 1,000 रुपये का सांत्वना पुरस्कार (Consolation Prize) भी मिलेगा.
इनाम राशि का दावा करने की क्या है प्रक्रिया?
नतीजे जारी होने के बाद, जो भी प्रतिभागी विजेता सूची में स्थान पाएंगे, उन्हें इनाम की राशि हासिल करने के लिए नागालैंड लॉटरी निदेशालय के कड़े नियमों का पालन करना होगा.
भाग्यशाली विजेताओं को परिणाम घोषित होने के ठीक 30 दिनों के भीतर अपना भौतिक दावा (Physical Claim) आधिकारिक रूप से जमा करना होगा. दावा पेश करते समय विजेताओं को अपना मूल लॉटरी टिकट पूरी तरह सुरक्षित और बिना किसी छेड़छाड़ के प्रस्तुत करना होगा. इसके साथ ही सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पहचान पत्र (जैसे आधार या पैन कार्ड) और पासपोर्ट साइज तस्वीरें भी देनी होंगी.
कानूनी ढांचा और साप्ताहिक शेड्यूल
भारत में लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 (Lotteries Regulation Act 1998) के तहत केवल 13 राज्यों को ही सरकारी लॉटरी चलाने की कानूनी अनुमति मिली हुई है, जिनमें से नागालैंड एक प्रमुख राज्य है. नागालैंड सरकार की इस प्रसिद्ध "डियर" (Dear) सीरीज के तहत सप्ताह के हर दिन अलग-अलग थीम पर ड्रा होते हैं. आज मंगलवार के दिन दोपहर 1.00 बजे 'डियर शाइन' का ड्रा होने जा रहा है, जबकि इसके बाद इसी श्रृंखला का दूसरा प्रसिद्ध ड्रा 'डियर डेस्टिनी' (Dear Destiny) आज रात ठीक 8.00 बजे आयोजित किया जाएगा.
सुरक्षा सलाह: कृपया ध्यान दें कि परिणाम अभी जारी नहीं हुए हैं और दोपहर 1.00 बजे लाइव किए जाएंगे. परिणाम की पूरी पुष्टि के लिए केवल नागालैंड राज्य लॉटरी की आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी गजट का ही उपयोग करें. लॉटरी के खेल को पूरी जिम्मेदारी के साथ और अपनी वित्तीय सीमाओं के भीतर ही खेलें.