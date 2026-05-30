Nagaland Lottery Sambad Result Update: 'डियर विजन सैटरडे' साप्ताहिक लॉटरी के नतीजे आज 1 बजे होंगे घोषित, यहां देखें विजेताओं की सूची लाइव

Nagaland Lottery Sambad Result Update: नागालैंड राज्य लॉटरी विभाग ने आज, 30 मई 2026 को दोपहर 1 बजे आयोजित होने वाली 'डियर विजन सैटरडे' (Dear Vision Saturday) साप्ताहिक लॉटरी के परिणाम ऑनलाइन जारी कर दिए हैं. देश भर के हजारों टिकट धारक सुबह से ही इस भाग्यशाली ड्रॉ के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. इस लॉटरी के तहत पहला पुरस्कार जीतने वाले विजेता को ₹1 करोड़ की भारी-भरकम राशि दी जाएगी. नागालैंड की राजधानी कोहिमा में अधिकृत अधिकारियों की देखरेख में इस ड्रॉ को संपन्न किया गया है और इसके तुरंत बाद पूरी विजेता सूची सार्वजनिक कर दी गई है.

लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए घोषित हुए नंबर

डियर विजन सैटरडे साप्ताहिक लॉटरी के परिणाम पारदर्शी तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से घोषित किए गए हैं. ड्रॉ के दौरान भाग्यशाली टिकट नंबरों और पुरस्कार श्रेणियों की घोषणा वास्तविक समय (रियल-टाइम) में की गई. पहले बंपर इनाम के अलावा विभाग ने सांत्वना पुरस्कार (Consolation Prize) और अन्य श्रेणियों के विजेताओं के नंबर भी जारी कर दिए हैं. सभी प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने टिकट नंबरों का मिलान आधिकारिक परिणाम पत्रक से जरूर कर लें. यह भी पढ़े: Nagaland Lottery Sambad Result Today February 23, 2026: डियर द्वारका, ब्लिट्ज और फिंच के नतीजे जारी

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₹1 करोड़ का है पहला इनाम, अन्य श्रेणियां भी शामिल

नागालैंड राज्य लॉटरी की 'डियर' सीरीज देश में सबसे लोकप्रिय लॉटरी प्रणालियों में से एक है. आज के ड्रॉ में ₹1 करोड़ के मुख्य पुरस्कार के अलावा दूसरा इनाम ₹9,000 का रखा गया है. इसके साथ ही तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर आने वाले विजेताओं के लिए भी आकर्षक नकद पुरस्कार तय किए गए हैं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि अंतिम सत्यापन के लिए केवल नागालैंड राज्य लॉटरी द्वारा जारी आधिकारिक गजट या वेबसाइट पर उपलब्ध परिणाम ही मान्य होंगे.

विजेताओं के लिए महत्वपूर्ण नियम और निर्देश

नतीजे चेक करने के बाद जिन टिकट धारकों के नंबर विजेता सूची में शामिल हैं, उन्हें अपने ओरिजिनल लॉटरी टिकट को पूरी तरह सुरक्षित रखना होगा. पुरस्कार राशि पर दावा (Claim) करने के लिए असली टिकट का होना अनिवार्य है. विजेताओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सरकारी दस्तावेजों (जैसे वैध आईडी प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटो) के साथ क्लेम फॉर्म भरकर विभाग के पास जमा करना होगा. ₹10,000 से अधिक की पुरस्कार राशि पर लागू सरकारी नियमों के अनुसार टैक्स (TDS) कटौती के बाद ही भुगतान किया जाएगा.