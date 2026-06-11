Mumbai Metro 3 Aqua Line: मुंबई मेट्रो 3 एक्वा लाइन के अंडरग्राउंड स्टेशनों पर मोबाइल नेटवर्क का विस्तार, अब सफर के दौरान नहीं कटेगा फोन

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Mumbai Metro 3 Aqua Line: मुंबई मेट्रो लाइन 3 (एक्वा लाइन) से यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है. भूमिगत (अंडरग्राउंड) एक्वा लाइन कॉरिडोर के अतिरिक्त हिस्सों में मोबाइल नेटवर्क कवरेज का विस्तार कर दिया गया है. मुंबई मेट्रो 3 द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर साझा की गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, अब यात्री भूमिगत सुरंगों और स्टेशनों के भीतर भी बिना किसी रुकावट के वॉयस कॉल, इंटरनेट और डिजिटल भुगतान सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे.

एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने बढ़ाया अपना दायरा

आधिकारिक अपडेट के मुताबिक, भारती एयरटेल के उपयोगकर्ताओं को अब आरे जेवीएलआर (Aarey JVLR) से लेकर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) तक के पूरे रूट पर निर्बाध मोबाइल नेटवर्क मिलेगा. इसके साथ ही, वोडाफोन आइडिया (Vi) के ग्राहकों के लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी का विस्तार आरे जेवीएलआर से आगे बढ़ाते हुए आचार्य अत्रे चौक (Acharya Atre Chowk) तक कर दिया गया है. इस विस्तार से रोजाना यात्रा करने वाले हजारों कामकाजी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. यह भी पढ़े: Mumbai Metro Line 2B: मुंबईवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मेट्रो लाइन 2B के चेंबूर स्टेशन को मिली CMRS की मंजूरी, मेट्रो, मोनोरेल और लोकल कनेक्टिविटी होगी मजबूत

मई में हुई तकनीकी खराबी के बाद उठाया गया कदम

नेटवर्क विस्तार का यह फैसला 23 मई को एक्वा लाइन पर हुई एक बड़ी तकनीकी खराबी के बाद आया है. उस दौरान तकनीकी खराबी के कारण अप और डाउन दोनों लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह करीब 8.45 बजे से लगभग तीन घंटे तक ठप रही थीं. भूमिगत टनल में फंसे होने और मोबाइल नेटवर्क न होने के कारण यात्री बाहरी दुनिया या नियंत्रण कक्ष से संपर्क नहीं कर पा रहे थे. इस घटना के बाद यात्रियों ने अंडरग्राउंड रूट पर कनेक्टिविटी की कमी को लेकर मेट्रो प्रशासन की कड़ी आलोचना की थी.

जियो और बीएसएनएल (BSNL) नेटवर्क को लेकर क्या है तैयारी?

इस समस्या के समाधान के लिए मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) ने निजी और सरकारी टेलीकॉम ऑपरेटरों के साथ बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की प्रक्रिया तेज कर दी थी. एमएमआरसीएल ने भारती एयरटेल, रिलायंस जियो (Reliance Jio) और वोडाफोन आइडिया को संयुक्त रूप से स्वीकृति पत्र (LoA) जारी किया था. वर्तमान में जहां एयरटेल और वीआई की सेवाएं लाइव हो चुकी हैं, वहीं अधिकारियों का कहना है कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल (BSNL) के नेटवर्क को स्थापित करने का काम भी तेजी से चल रहा है. मिड-डे की रिपोर्ट के अनुसार, अगले छह महीनों के भीतर बीएसएनएल की कनेक्टिविटी भी इस रूट पर शुरू होने की उम्मीद है.