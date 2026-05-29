Hrishikesh Koloth Dies in Canada: कनाडा में दुर्लभ भालू के हमले में भारतीय मूल के एमएमए फाइटर ऋषिकेश कोलोथ की मौत, यूएफसी में खेलने का सपना रह गया अधूरा

भालू/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

कैनबरा/सस्केतून, 29 मई: कनाडा (Canada) के उत्तरी सस्केचेवान (Saskatchewan) प्रांत में इस महीने की शुरुआत में एक सुदूर खनिज अन्वेषण शिविर में हुए भालू के दुर्लभ हमले (Rare Bear Attack) में मारे गए 27 वर्षीय युवक की पहचान भारतीय मूल के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) ट्रेनी ऋषिकेश कोलोथ (Hrishikesh Koloth) के रूप में हुई है. परिवार के सदस्यों ने इस सप्ताह उनकी पहचान की पुष्टि करते हुए बताया कि ऋषिकेश एक समर्पित फाइटर थे, जो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप (UFC) में पेशेवर रूप से मुकाबला करने के अपने सपने को पूरा करने के लिए कनाडा गए थे. यह दुखद और घातक घटना 8 मई को एक बेहद सुदूर खनिज अन्वेषण शिविर में घटित हुई थी. यह भी पढ़ें: Chhattisgarh: रील बनाने के लिए भालू को कोल्ड ड्रिंक पिलाता दिखा युवक, वन विभाग ने Viral Video पर लिया संज्ञान

कनाडा के नॉर्डबाय झील के पास जू बे साइट पर हुआ हादसा

ऋषिकेश कोलोथ की मौत उस समय हुई जब वे वैंकूवर स्थित 'यूरेनियमएक्स डिस्कवरी कॉर्प' (UraniumX Discovery Corp) द्वारा संचालित एक सक्रिय यूरेनियम अन्वेषण स्थल 'जू बे' (Zoo Bay) पर एक ठेकेदार तकनीशियन के रूप में काम कर रहे थे. यह सुदूर परियोजना सस्केतून (Saskatoon) शहर से लगभग 850 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में नॉर्डबाय झील (Nordbye Lake) के पास स्थित है. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस हिंसक मुठभेड़ के तुरंत बाद, साइट पर मौजूद एक नागरिक ने बंदूक से गोली मारकर उस भालू को मार गिराया. मुठभेड़ की सटीक परिस्थितियों की जांच के हिस्से के रूप में जानवर के शव को पोस्टमॉर्टम (नेक्रोप्सी) के लिए भेज दिया गया है.

केरल से कनाडा तक: यूएफसी का अधूरा सपना

मूल रूप से भारत के केरल के रहने वाले ऋषिकेश अपनी खेल संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तीन साल पहले कनाडा स्थानांतरित हुए थे. वे ब्रिटिश कोलंबिया के पेंटिक्टन में अपने बड़े भाई अर्जुन कोलोथ के साथ रहते थे और घरेलू सर्किट में कड़ा प्रशिक्षण ले रहे थे. ऋषिकेश के पास भारत और कनाडा दोनों देशों में एक दशक से अधिक का प्रतिस्पर्धी मार्शल आर्ट्स का अनुभव था.

उनके भाई अर्जुन ने भावुक होते हुए कहा, "वह उसका सपना था. इसीलिए वह यहाँ आया था. वह यूएफसी (UFC) में लड़ना चाहता था." ऋषिकेश पेंटिक्टन में 'स्कोडेन मार्शल आर्ट्स' में प्रशिक्षण लेते थे, जहाँ कोचिंग स्टाफ को उनके प्रतिस्पर्धी भविष्य से काफी उम्मीदें थीं. अपने महंगे प्रशिक्षण के खर्चों को पूरा करने के लिए वे अस्थायी तकनीकी अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट जॉब) लेते थे, हालांकि उनका मुख्य ध्यान केवल अपने खेल करियर पर था. वे मुक्केबाजी कोच के रूप में काम शुरू करने के लिए आगामी जून में वैंकूवर स्थानांतरित होने वाले थे.

भाई ने याद किया: "वह एक निडर योद्धा था"

परिवार के सदस्यों ने ऋषिकेश को एक निडर और प्रतिबद्ध एथलीट के रूप में याद किया जो जिम या रिंग में कभी भी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटते थे. अर्जुन ने बताया, "वह किसी भी चीज़ से नहीं डरता था. मैच से महज दो दिन पहले की सूचना हो या खुद से भारी प्रतिद्वंद्वी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था. जीत हो या हार, वह बस लड़ना चाहता था."

अर्जुन ने उस दुखद सुबह को याद करते हुए बताया कि कनाडाई रॉयल माउंटेड पुलिस (RCMP) के एक अधिकारी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी और भाई की मौत की सूचना दी. अर्जुन अब अपने माता-पिता के साथ अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करने के लिए केरल लौट आए हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि वे चाहते हैं कि उनके भाई को उसकी भयंकर प्रतिस्पर्धी भावना के लिए याद किया जाए. उन्होंने कहा, "मैं चाहता हूं कि उसे उसके कर्मों के लिए याद किया जाए. मासूम दिल, फाइटर की आत्मा. एक योद्धा."

सस्केचेवान के इतिहास में चौथा घातक भालू हमला

वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि इस क्षेत्र में भालुओं के घातक हमले की घटनाएं असाधारण रूप से दुर्लभ हैं. सस्केचेवान के रिकॉर्डेड इतिहास में यह केवल चौथा घातक भालू हमला है. इस त्रासदी से पहले, प्रांत में आखिरी घातक हमला छह साल पहले 2020 में दर्ज किया गया था, जब बफ़ेलो नैरो के उत्तर में एक 44 वर्षीय महिला स्टेफ़नी ब्लेस की उनके पारिवारिक केबिन के पास मौत हो गई थी. प्रांतीय अधिकारियों ने इस घटना के बाद सीजनल सुरक्षा चेतावनियां जारी की हैं, जिसमें सुदूर क्षेत्रों में काम करने वाले संसाधनों और जंगल के निवासियों को याद दिलाया गया है कि भालू इस मौसम में अपनी सर्दियों की गुफाओं (Dens) से सक्रिय रूप से बाहर निकल रहे हैं.