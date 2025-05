Singapore Airlines Molestation Case: सिंगापुर की फ्लाइट में एयर होस्टेस से छेड़छाड़ करने वाले भारतीय युवक को 3 हफ्ते की जेल

सिंगापुर: एक 20 साल के भारतीय युवक को सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट में एयर होस्टेस से छेड़छाड़ करने के आरोप में 3 हफ्ते की जेल की सजा सुनाई गई है. यह घटना 28 फरवरी को पर्थ (ऑस्ट्रेलिया) से सिंगापुर आ रही फ्लाइट में हुई थी.

आरोपी युवक का नाम रजत है और वह केवल एक नाम से ही जाना जाता है. उसने बुधवार को कोर्ट में अपना जुर्म कबूल कर लिया. रजत ने फ्लाइट के दौरान पीछे से एक एयर होस्टेस को पकड़ लिया और जबरन उसे टॉयलेट में घसीट ले गया. जैसे ही फ्लाइट सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट पर उतरी, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

इस मामले में डिप्टी पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (DPP) यूजीन लाउ ने कोर्ट से रजत को 3 से 6 हफ्ते की सजा देने की मांग की थी. उन्होंने बताया कि पीड़ित एयर होस्टेस को मानसिक आघात पहुंचा है. उसे डर, घिन और अपमान का सामना करना पड़ा.

