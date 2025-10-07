VIDEO: 'अपने गिरेबान में झांको'...UN में भारत की दहाड़, पाकिस्तान से कहा- 'तुम अपने ही लोगों पर गिराते हो बम'

(Photo : X)

India Slams Pakistan at UNSC: संयुक्त राष्ट्र (UN) के मंच पर भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर जमकर लताड़ लगाई है. भारत ने दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक ऐसा देश बताया जो "अपने ही लोगों पर बम गिराता है" और "योजनाबद्ध तरीके से नरसंहार करता है". यह तीखी प्रतिक्रिया तब आई जब पाकिस्तान ने UN सुरक्षा परिषद (UNSC) में एक बहस के दौरान कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की और कश्मीरी महिलाओं पर यौन हिंसा के झूठे आरोप लगाए.

भारत ने दिया करारा जवाब

'महिला, शांति और सुरक्षा' विषय पर चल रही बहस में, UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत पर्वथनेनी हरीश ने पाकिस्तान के आरोपों का मुंहतोड़ जवाब दिया. उन्होंने कहा, "एक देश जो अपने ही लोगों पर बमबारी करता है, योजनाबद्ध तरीके से नरसंहार करता है, वह सिर्फ झूठ और गलतबयानी से दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकता है."

उन्होंने आगे कहा, "हर साल, हमें दुर्भाग्य से अपने देश के खिलाफ पाकिस्तान का यह भ्रम भरा भाषण सुनना पड़ता है, खासकर जम्मू और कश्मीर को लेकर, जिस पर उनकी नज़र है. हमारा रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है."

#WATCH | At the #UNSC Open Debate on Women Peace and Security, Permanent Representative of India to the UN, Parvathaneni Harish says, "India's leadership in championing women peacekeepers is exemplified through the appointment of Dr Kiran Bedi, the first woman officer of the… pic.twitter.com/V1mawjSWp6 — DD News (@DDNewslive) October 7, 2025

1971 के घाव किए ताज़ा

भारतीय राजदूत ने 1971 में पाकिस्तान द्वारा किए गए 'ऑपरेशन सर्चलाइट' का भी जिक्र किया. उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि कैसे पाकिस्तानी सेना ने अपनी ही 4 लाख महिला नागरिकों के साथ एक योजना बनाकर सामूहिक बलात्कार किया था. उन्होंने कहा, "पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस झूठे प्रचार (प्रोपेगैंडा) को अच्छी तरह समझती है."

हर मंच पर हो रही है पाकिस्तान की फजीहत

पिछले हफ्ते भी जिनेवा में मानवाधिकार परिषद की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाया था. तब भारत ने कहा था कि "जिस देश का मानवाधिकार रिकॉर्ड दुनिया में सबसे खराब है," उसे दूसरों को भाषण देने के बजाय अपने देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर ध्यान देना चाहिए.

भारत ने एक बार फिर अपना रुख साफ करते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग "था, है और हमेशा रहेगा."