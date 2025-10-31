Bengaluru Horror: बॉयफ्रेंड से रिश्ता तोड़ने को कहा... बेटी ने दोस्तों संग मिलकर कर दी मां की हत्या; आत्महत्या का रूप देकर किया सबूत मिटाने का प्रयास

Bengaluru mother murder case

Bengaluru Mother Murder Case: बेंगलुरु के उत्तरहल्ली इलाके (Uttarahalli Murder) से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां 17 साल की एक लड़की ने अपने चार दोस्तों के साथ मिलकर अपनी 34 साल की मां की हत्या कर दी और इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की. मृतक की पहचान नेत्रवती के रूप में हुई है, जो अपने ही घर में मृत पाई गई. पुलिस के अनुसार, नेत्रवती एक ऋण वसूली कंपनी में टेलीमार्केटर और सहायक के रूप में काम करती थी. वह अपने पति से अलग हो गई थी और अपनी बेटी के साथ अकेली रहती थी.

जांच में पता चला कि उसकी बेटी का एक 17 साल के लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. जब उसकी मां ने इस रिश्ते का विरोध किया और उसे घर आने से मना किया, तो गुस्से में आकर लड़की ने अपनी मां की हत्या की साजिश रच डाली.

क्या है पूरा मामला?

घटना 25 अक्टूबर की रात की बताई जा रही है. उस दिन लड़की ने अपने प्रेमी और तीन दोस्तों को घर बुलाया था. रात करीब 9 बजे जब नेत्रवती ने उन्हें घर के अंदर देखा, तो वह भड़क गई. उसने अपने बेटी के प्रेमी का फोन छीन लिया और पुलिस को बुलाने की धमकी दी. इसी बीच, आरोपियों ने नेत्रवती को पकड़कर तौलिये से उसका गला घोंट दिया. जब उसकी मौत हो गई, तो उन्होंने उसके शव को पंखे से लटका दिया और इसे आत्महत्या का रूप दे दिया.

पूछताछ में सामने आया सच

हत्या के बाद, लड़की घर में ताला लगाकर भाग गई. शुरुआत में मामला आत्महत्या का लग रहा था, लेकिन जब लड़की अपनी दादी के घर पहुंची और भ्रामक बयान देने लगी, तो उसकी मौसी को शक हुआ. पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर लड़की ने सच कबूल कर लिया.

सभी पांच आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने एक 13 साल के नाबालिग समेत सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. पुलिस का कहना है कि वे सभी आरोपियों से पूछताछ जारी रखे हुए हैं और हत्या के हर पहलू की जाँच कर रहे हैं.