'Akhilesh Yadav On Azam Khan: सपा सरकार बनने पर फर्जी केस वापस लेंगे', आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव का बयान

(Photo Credits Loksabha)

लखनऊ, 23 सितंबर : समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान (Azam Khan) की रिहाई पर खुशी जाहिर की. उन्होंने सपा सरकार बनने पर आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमों को खत्म करने की बात कही. अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान को झूठे केस में फंसाया गया था. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, "सपा नेता आजम खान जेल से रिहा हो गए हैं. इसके लिए मैं कोर्ट का धन्यवाद करता हूं. हम समाजवादी लोग विश्वास करते थे कि कोर्ट न्याय करेगा. समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि आज आजम खान रिहा हुए हैं."

उन्होंने कहा, "आजम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और भाजपा के खिलाफ लड़ाई में उनकी भूमिका काफी अहम रही है. हमें उम्मीद है कि आगे भाजपा कोई झूठा केस नहीं दर्ज करेगी और अन्याय नहीं करेगी." अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा, "जिस तरह से मुख्यमंत्री ने खुद पर और डिप्टी सीएम के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए हैं, उसी तरह सपा सरकार बनने पर आजम खान के खिलाफ सभी फर्जी केस को वापस लेने का काम किया जाएगा. आजम खान को झूठे केस में फंसाया गया था. आज उनकी रिहाई हुई है, यह हम सभी के लिए खुशी का दिन है." यह भी पढ़ें : पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ भगवान के बंदे, इनका इरादा गलत नहीं हो सकता: बिंदु दारा सिंह

इससे पहले 23 महीने के बाद आजम खान मंगलवार को सीतापुर जेल से रिहा हो गए. इस दौरान जिला प्रशासन ने जेल के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए. आजम खान की रिहाई मंगलवार सुबह होनी थी, लेकिन बेल बॉन्ड में उनके पते में गलती पाए जाने के कारण रिहाई की प्रक्रिया रुक गई. इसके बाद मंगलवार दोपहर को आजम खान की रिहाई की प्रक्रिया पूरी हुई और वह कड़ी सुरक्षा के बीच गाड़ी में सवार होकर जेल परिसर से बाहर निकले. आजम खान को 72 मामलों में जमानत मिल चुकी है, जिसमें हाल ही में क्वालिटी बार लैंड ग्रैब केस भी शामिल है. आजम खान अक्टूबर 2023 से सीतापुर जेल में बंद थे.