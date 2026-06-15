Ayushman Card Online Download: आयुष्मान भारत कार्ड ऑनलाइन कैसे बनाएं और डाउनलोड करें? जानिए स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Photo Credits: Facebook)

Ayushman Card Online Download: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana) (PM-JAY) के लाभार्थियों के लिए राहत की खबर है. अब पात्र परिवार बिना किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटे, पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से अपना 'आयुष्मान कार्ड' (Ayushman Card) जेनरेट और डाउनलोड कर सकते हैं. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा शुरू की गई यह डिजिटल प्रक्रिया पूरी तरह आधार-आधारित वेरिफिकेशन (Aadhaar-Based Verification) और ओटीपी (OTP) ऑथेंटिकेशन पर काम करती है. इसकी मदद से लोग अपने स्मार्टफोन के जरिए ही पात्रता की जांच कर आवेदन कर सकते हैं. बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इस प्रक्रिया को और तेज करने के लिए राशन कार्ड के डेटा को भी लिंक किया गया है, जिससे मंजूरी महज 24 घंटे के भीतर मिल जा रही है. यह भी पढ़ें: Ayushman Card: आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें? 2026 में बदल गई है प्रक्रिया, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी खुला रास्ता

आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करने का तरीका

यदि आपका नाम पहले से ही लाभार्थी सूची में शामिल है, तो आप आधिकारिक पीएम-जय पोर्टल, 'आयुष्मान भारत' ऐप या उमंग (UMANG) ऐप के जरिए अपना कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसकी प्रक्रिया नीचे दी गई है:

सबसे पहले आधिकारिक पीएम-जय लाभार्थी पोर्टल (nha.gov.in) पर जाएं. अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉगिन करें. मोबाइल पर आए ओटीपी (OTP) को दर्ज कर वेरिफिकेशन पूरा करें. इसके बाद अपने आधार नंबर या रजिस्टर्ड विवरण की मदद से अपना नाम सर्च करें. विवरण सत्यापित होने के बाद, 'डाउनलोड' बटन पर क्लिक करके आयुष्मान कार्ड को पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में सुरक्षित कर लें.

नया पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

जो लोग इस योजना के लिए पात्र हैं और अपना नया कार्ड बनाना चाहते हैं, वे इन चरणों का पालन कर सकते हैं:

वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल nha.gov.in को ओपन करें.

सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल nha.gov.in को ओपन करें. लॉगिन करें: "Beneficiary" विकल्प को चुनें, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और ओटीपी के जरिए सत्यापित करें.

"Beneficiary" विकल्प को चुनें, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और ओटीपी के जरिए सत्यापित करें. योजना और राज्य का चयन: लॉगिन होने के बाद PM-JAY योजना को चुनें और अपने राज्य व जिले का नाम सिलेक्ट करें.

लॉगिन होने के बाद PM-JAY योजना को चुनें और अपने राज्य व जिले का नाम सिलेक्ट करें. सर्च और ई-केवाईसी: अपने परिवार का नाम ढूंढने के लिए आधार नंबर, राशन कार्ड या नाम का विकल्प चुनें. नाम सामने आने पर 'E-KYC' विकल्प पर क्लिक करें.

अपने परिवार का नाम ढूंढने के लिए आधार नंबर, राशन कार्ड या नाम का विकल्प चुनें. नाम सामने आने पर 'E-KYC' विकल्प पर क्लिक करें. वेरिफिकेशन: अपना लाइव फोटो क्लिक करें और आधार ओटीपी या फिंगरप्रिंट के जरिए वेरिफिकेशन पूरा करें.

अपना लाइव फोटो क्लिक करें और आधार ओटीपी या फिंगरप्रिंट के जरिए वेरिफिकेशन पूरा करें. सबमिट और स्टेटस: सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन सबमिट कर दें. आप 24 घंटे के बाद पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं और अप्रूवल मिलने पर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

कौन है इस योजना के लिए पात्र?

आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्रता का निर्धारण सामाजिक-आर्थिक और जातीय जनगणना (SECC) के मानदंडों के आधार पर किया जाता है.

हालांकि, सरकार के नए नियमों के अनुसार, 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिक इस योजना के पात्र हैं, चाहे उनकी पारिवारिक आय या मौजूदा बीमा कवरेज कुछ भी हो. इसके अलावा, सीजीएचएस (CGHS) और ईसीएचएस (ECHS) जैसी सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के लाभार्थी भी इस कार्यक्रम का विकल्प चुन सकते हैं.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन या वेरिफिकेशन के समय उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है:

आधार कार्ड

राशन कार्ड

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर

पासपोर्ट साइज फोटो

कुछ विशेष मामलों में पात्रता की पुष्टि के लिए ई-श्रम कार्ड (e-Shram Card) या लेबर कार्ड (मजदूर कार्ड) को भी सहायक दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है.

योजना के तहत मिलने वाला लाभ (कवरेज)

आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष ₹5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) मिलता है. इस योजना के तहत देश भर के किसी भी सूचीबद्ध (Empanelled) सरकारी या निजी अस्पताल में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है. इसमें अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, डॉक्टरों की फीस, आईसीयू (ICU) चार्ज, दवाइयां, डायग्नोस्टिक टेस्ट (जांच), ऑपरेशन और डिस्चार्ज होने के बाद 15 दिनों तक की देखभाल का खर्च शामिल है.