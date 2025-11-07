ग्वालियर, 6 नवंबर : मध्य प्रदेश के उपनगर ग्वालियर (Gwalior) में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. गोलीबारी की घटना के मुख्य आरोपी और इलाके के कुख्यात हिस्ट्रीशीटर बदमाश रिंकू कमरिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जानकारी के अनुसार, पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर बदमाश रिंकू कमरिया को उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश बॉर्डर से गिरफ्तार किया है. रिंकू के साथ एक काली स्कॉर्पियो कार में तीन युवक और मौजूद थे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर वाहन भी जब्त कर लिया है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, मुखबिर की सूचना पर की गई इस कार्रवाई में रिंकू को बिना किसी मुठभेड़ के गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे घटनास्थल तक पैदल ले जाकर सीन-रीक्रिएशन कराया. इस दौरान लंगड़ाते और नजरें झुकाए बदमाश को देख बड़ी संख्या में स्थानीय लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल ने नागरिकों से बातचीत करते हुए कहा कि अपराध के खिलाफ समाज को एकजुट होकर पुलिस का साथ देना चाहिए. उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी स्थिति में पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए तत्पर रहेगी. यह भी पढ़ें : Gwalior Encounter: पुलिस ने उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश बॉर्डर से हिस्ट्रीशीटर रिंकू को किया गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार रविवार रात रिंकू कमरिया की गैंग ने इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी थी. इस घटना में दो युवक विजय गौड़ और हाकिम पाल घायल हुए थे. बदमाशों ने करीब तीन दर्जन से अधिक राउंड फायर किए, जिससे पूरा इलाका दहल उठा. वारदात के बाद पुलिस ने रिंकू कमरिया समेत छह आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था. ग्वालियर एएसपी अनु बेनीवाल ने बताया कि आरोपी की तलाश के लिए टीम का गठन किया गया था, मुखबिर की सूचना पर टीम ने दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. बाकी आरोपी अभी फरार हैं पर पुलिस ने गैंग के सरगना की गिरफ्तारी को बड़ी सफलता माना है.