Gorakhpur: बॉयफ्रेंड से लिपटकर बाइक की फ्यूल टैंक बैठी लड़की, बीच सड़क पर करने लगी रोमांस; VIDEO वायरल होने पर हुआ एक्शन

Gorakhpur Bike Romance Video: यूपी के गोरखपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला बाइक के फ्यूल टैंक पर बैठकर एक लड़के के साथ रोमांस कर रही है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाइक चला रहे युवक ने हेलमेट पहना हुआ है, जबकि महिला उसकी गोद में बैठकर (Couple Bike Romance Video) उससे बात कर रही है. यह घटना रामगढ़ताल रोड (Ramgarhtal Road) की बताई जा रही है, जिसे कई राहगीरों ने रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर वायरल (Gorakhpur Viral Video) कर दिया.

वायरल वीडियो के बाद, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक चालक का ₹2,500 का चालान काटा. हालांकि, अभी तक प्रेमी युगल की पहचान नहीं हो पाई है.

गोरखपुर में बाइक पर खतरनाक रोमांस

ये वीडियो गोरखपुर से सामने आया है, जहां एक युवती प्रेमी से लिपटकर उल्टे होकर बाइक की टंकी पर बैठी नजर आई. यह कपल रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के नौका विहार रोड पर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाता दिखा. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गोरखपुर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.… pic.twitter.com/s5BiCZJ0az — ABP News (@ABPNews) August 23, 2025

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन

एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने बताया कि पुलिस ने बाइक का पता लगा लिया है और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन (Violation of Traffic Rules) करने पर चालान काटा गया है. उन्होंने लोगों से ऐसे खतरनाक कामों से बचने और सड़क सुरक्षा नियमों (Road Safety Rules) का पालन करने की अपील की है.

सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया

इस वीडियो को देखने के लिए लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "हो सकता है बीमार हो बेचारी." दूसरे ने लिखा, ''जब फिल्मों का बुखार सिर पर चढ़ जाए तो उसे उतारना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन हो जाता है.'' एक अन्य ने बताया, ''कुछ दिन पहले नोएडा से भी ऐसा ही वीडियो आया था, तब चालान 55000 रुपये का था, अब हमारे गोरखपुर की पुलिस को 60000 रुपये का चालान काटना चाहिए.''

पहले भी आ चुके हैं ऐसे मामले

यह पहला मामला नहीं है जब खतरनाक ड्राइविंग (Dangerous Driving) का कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हो. पिछले महीने, नवी मुंबई के खारघर (Kharghar Viral Video) में 24 वर्षीय महिला नाजमीन सुल्दे का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह चलती मर्सिडीज कार के बोनट पर नंगे पैर नाचती नज़र आ रही थी. कार उसका बॉयफ्रेंड अल-फेश शेख चला रहा था.

यह "ऑरा फार्मिंग डांस (Aura Farming Dance)" ट्रेंड को फॉलो करने के लिए किया गया था, जिसमें इंडोनेशिया के एक 11 साल के बच्चे के अंदाज को रीक्रिएट किया गया था.