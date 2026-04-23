Gold Rate Today, April 23, 2026: भारतीय बाजारों में सोने की कीमतों में स्थिरता, जानें दिल्ली से मुंबई तक 22K और 24K के ताजा भाव

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Gold Rate Today, April 23, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार (Indian Bullion Market) में पिछले कुछ दिनों की भारी हलचल के बाद गुरुवार, 23 अप्रैल को सोने की कीमतें (Gold Rates) स्थिर बनी हुई हैं. घरेलू बाजार में आए इस ठहराव से उन खरीदारों को राहत मिली है जो हालिया रिकॉर्ड तेजी से परेशान थे. नवीनतम खुदरा आंकड़ों के अनुसार, 24 कैरेट (शुद्ध सोना) की कीमत ₹1,54,740 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बनी हुई है. वहीं, आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,41,840 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है.

दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, जोधपुर, जयपुर, श्रीनगर, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और अहमदाबाद में आज, 23 अप्रैल को सोने का भाव देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. यह भी पढ़ें: Gold Rate Today, 22 अप्रैल 2026: सोने की कीमतों में स्थिरता, जानें दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहरों में 22K और 24K के आज के ताजा रेट

प्रमुख शहरों में सोने के दाम (23 अप्रैल, 2026)

राज्यों के कर (State Taxes) और स्थानीय परिवहन खर्चों के कारण विभिन्न शहरों में कीमतों में मामूली अंतर देखा जा रहा है:

शहर 22K सोना (प्रति 10 ग्राम) 24K सोना (प्रति 10 ग्राम) दिल्ली ₹1,41,990 ₹1,54,890 मुंबई ₹1,41,840 ₹1,54,740 चेन्नई ₹1,42,490 ₹1,55,450 बेंगलुरु ₹1,41,840 ₹1,54,740 कोलकाता ₹1,41,840 ₹1,54,740 जयपुर ₹1,41,990 ₹1,54,890 लखनऊ ₹1,41,990 ₹1,54,890 श्रीनगर ₹1,42,130 ₹1,55,030

चांदी के बाजार का हाल

सोने की तरह चांदी की कीमतों में भी आज स्थिरता का रुख रहा. औद्योगिक उपयोग वाली इस धातु का भाव ₹2,64,900 प्रति किलोग्राम के करीब बना हुआ है. इस महीने की शुरुआत में ₹2.75 लाख के उच्च स्तर को छूने के बाद, चांदी की कीमतों में कल के मुकाबले लगभग ₹100 की मामूली गिरावट देखी गई है.

कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि सोने की कीमतों में मौजूदा स्थिरता के पीछे वैश्विक भू-राजनीतिक (Geopolitical) बदलाव मुख्य कारण हैं:

तनाव में कमी: अमेरिका द्वारा ईरान से जुड़े युद्धविराम के विस्तार के बाद मध्य पूर्व में तनाव कुछ कम हुआ है, जिससे 'सेफ-हेवन' के रूप में सोने की मांग में कमी आई है.

अमेरिका द्वारा ईरान से जुड़े युद्धविराम के विस्तार के बाद मध्य पूर्व में तनाव कुछ कम हुआ है, जिससे 'सेफ-हेवन' के रूप में सोने की मांग में कमी आई है. अमेरिकी फेडरल रिजर्व: निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अगले कदमों और ब्याज दरों में कटौती की संभावनाओं पर नजर गड़ाए हुए हैं. आमतौर पर ऊंची ब्याज दरें सोने की चमक को कम करती हैं.

अक्षय तृतीया के बाद उपभोक्ता रुझान

पिछले सप्ताह अक्षय तृतीया के दौरान सोने की कीमतों में आए जबरदस्त उछाल के कारण खरीदारी की मात्रा (Volume) में 30 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी. विशेषज्ञों का सुझाव है कि यदि कीमतें इसी स्तर पर स्थिर रहती हैं, तो 'इंतजार करो और देखो' की रणनीति अपना रहे खरीदार एक बार फिर बाजार का रुख कर सकते हैं.

नोट: उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे खरीदारी से पहले हॉलमार्क (Hallmark) मानकों की जांच करें और शाम के समय अपडेट होने वाले ताजा भावों को जरूर देखें.