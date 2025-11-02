VIDEO: ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म Physics Wallah के खिलाफ FIR दर्ज, कश्मीर के जंगल को नुकसान पहुंचाने का आरोप; जानें क्या है पूरा मामला?

FIR against Physics Wallah (Photo : @physics__wallah/X)

FIR against Physics Wallah: जम्मू कश्मीर के जंगलों में अवैध एंट्री और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म Physics Wallah के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिजिक्स वाला के कुछ शिक्षकों पर बारामूला जिले के जंगल में एसयूवी चलाने का आरोप (Accused of Driving SUV into Forest) लगा है. यह घटना बुदरकोट के संरक्षित वन क्षेत्र में हुई, जहां किसी भी तरह की ऑफ-रोड ड्राइविंग (Off-Road Driving सख्त वर्जित है. अब वन विभाग ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है.

Physics Wallah के खिलाफ FIR दर्ज

लापरवाही भरी ड्राइविंग का आरोप

प्रमोशनल शूट से जुड़ा है मामला

बताया जा रहा है कि यह पूरी घटना Physics Wallah के "तूफान" प्रमोशनल शूट से जुड़ा है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा गया कि कई काले रंग की SUVs हरियाली से भरे जंगलों के बीच से गुजर रही हैं और जमीन पर गहरे टायर के निशान छोड़ रही हैं. यह वीडियो वायरल होते ही लोगों ने सोशल मीडिया पर इसे कश्मीर की नाजुक पारिस्थितिकी पर "हमला" बताया.

'लापरवाही से जंगल को नुकसान'

वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जिस इलाके में शूटिंग हुई, वहां हाल ही में तेज हवाओं और तूफान के बाद नई वनस्पतियां उगनी शुरू हुई थीं. लेकिन इस लापरवाही भरी ड्राइविंग ने नयी जड़ों और पौधों को काफी नुकसान पहुंचाया है.

कई धाराओं के तहत मामला दर्ज

तंगमर्ग के प्रभागीय वन अधिकारी फिरोज चाकेत के नेतृत्व में शिकायत दर्ज की गई. जांच में पता चला कि यह वीडियो 'JKBosewallah' नामक एक Youtube Channel पर अपलोड किया गया था, जो फिजिक्स वाला टीम से जुड़ा बताया जा रहा है.

वन विभाग ने पर्यावरण और वन संरक्षण से जुड़ी कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. अधिकारी अब पूरी घटना की जांच कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं.