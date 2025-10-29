Earthquake in Karnataka: कर्नाटक के विजयपुरा जिले में लगातार भूकंप से दहशत, दो महीने में 11 झटके

भूकंप की प्रतीकात्मक तस्वीर (Image Generated by AI)

विजयपुरा, 29 अक्टूबर : कर्नाटक के विजयपुरा जिले में लगातार आ रहे भूकंपों ने लोगों की नींद उड़ा दी है. पिछले दो महीनों में 11 झटके दर्ज किए गए हैं. मंगलवार रात 11:41 बजे के बाद बुधवार सुबह भी करीब 5:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए. दोनों बार कंपन के बाद लोग घरों से बाहर भागे. कई इलाकों में सीसीटीवी कैमरों ने भूकंप के दौरान का पूरा दृश्य कैद कर लिया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि जैसे ही झटके लगे, दीवारे और सड़कों पर खड़े वाहन हिलने लगे और कुत्ते जोर-जोर से भौंकने व चीखने लगे.

भूकंप के केंद्र के बाहर रिक्टर स्केल पर 3.0 तीव्रता दर्ज की गई. विशेषज्ञों का कहना है कि यह तीव्रता मध्यम स्तर की है, लेकिन बार-बार आने से खतरा बढ़ रहा है. अभी तक किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन लोग सहमे हुए हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक, रात में सोते वक्त अचानक बिस्तर हिलता है तो दिल बैठ जाता है. बच्चे रोने लगते हैं और बुजुर्ग घबरा जाते हैं. कई परिवार अब रात में घर के बाहर सोने लगे हैं. दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हो रहा है. स्कूलों में भी बच्चों में डर दिख रहा है. यह भी पढ़ें : Bihar Assembly Elections 2025: बिहार ने लालू का शासनकाल देखा है, तेजस्वी यादव भी उनके कदम पर चलेंगे; जीतन राम मांझी

भू-वैज्ञानिकों की टीम मौके पर पहुंच गई है. वे भूकंप के कारणों का पता लगा रहे हैं. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह इलाका भूकंपीय रूप से सक्रिय जोन में नहीं है, फिर भी इतने झटके चिंता की बात हैं. विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी है. जिला प्रशासन ने आपातकालीन हेल्पलाइन शुरू की है. लोगों से कहा गया है कि पुरानी इमारतों में न रहें और भूकंप आने पर टेबल के नीचे छिपें. अभी तक राहत शिविर नहीं लगाए गए, लेकिन जरूरत पड़ी तो तुरंत व्यवस्था की जाएगी. लगातार भूकंपों ने विजयपुरा को दहशत में डाल दिया है. जांच जारी है, जल्द ही पूरी रिपोर्ट आएगी.