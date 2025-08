VIDEO: बिहार गजब है! ₹422 करोड़ से बना फ्लाईओवर चार महीने भी नहीं टिका, बारिश के कुछ दिन बाद ही धंस गया

Flyover Corruption in Bihar: बिहार में एक बार फिर भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण कार्य की पोल खुल गई है. राजधानी पटना में हाल ही में बना 422 करोड़ रुपये का डबल डेकर फ्लाईओवर, बारिश के कुछ दिन बाद ही धंस गया. ये फ्लाईओवर जून 2025 में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी धूमधाम से जनता को समर्पित किया था. लेकिन उद्घाटन के महज दो महीने के भीतर ही इसकी हालत देखकर लोग हैरान हैं. पटना के अशोक राजपथ पर बना ये फ्लाईओवर दो स्तरों का है, जिसका मकसद गांधी मैदान से साइंस कॉलेज और पीएमसीएच तक ट्रैफिक को आसान बनाना था. मगर भारी बारिश और जलजमाव के कारण फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंस गया.

#WATCH | Bihar | Part of double-deck flyover in Patna, sinks after incessant rainfall in the city

The flyover, built at a cost of Rs 422 crore, was inaugurated on June 11 this year pic.twitter.com/XyddNt4paN

— ANI (@ANI) August 3, 2025