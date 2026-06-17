Anant Ambani Visits Varanasi: भगवान के दर पर पहुंचे अनंत अंबानी, मां अन्नपूर्णा मंदिर में किया विशेष कुमकुम पूजन; देखें VIDEO

Anant Ambani

Anant Ambani Visits Varanasi: देश के दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे और रिलायंस समूह के निदेशक अनंत अंबानी मंगलवार, 16 जून 2026 की शाम उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी पहुंचे. वाराणसी आगमन के बाद उन्होंने काशी के प्रमुख आस्था केंद्रों में शीश नवाया. अनंत अंबानी ने सबसे पहले श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और उसके बाद प्रसिद्ध मां अन्नपूर्णा मंदिर पहुंचकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. उनके इस वीआईपी दौरे को देखते हुए सुरक्षा और प्रशासनिक स्तर पर कड़े इंतजाम किए गए थे.

बाबा विश्वनाथ की सप्तऋषि आरती में हुए शामिल

अनंत अंबानी मंगलवार शाम करीब 7:24 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच श्री काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 से मंदिर परिसर में दाखिल हुए. गर्भगृह में मंदिर के मुख्य अर्चकों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनसे बाबा विश्वनाथ का षोडशोपचार विधि से अभिषेक और विशेष पूजन संपन्न कराया.

दर्शन-पूजन करने के साथ ही अनंत अंबानी बाबा विश्वनाथ की प्रसिद्ध सप्तऋषि आरती में भी शामिल हुए. उन्होंने देश और अपने परिवार की सुख-समृद्धि एवं शांति के लिए प्रार्थना की. आरती संपन्न होने के बाद उन्होंने कुछ समय मंदिर परिसर में बिताया और वहां की व्यवस्थाओं को देखा.

भगवान के दर पर पहुंचे अनंत अंबानी

मां अन्नपूर्णा मंदिर में 21 अर्चकों ने कराया अनुष्ठान

काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के पश्चात अनंत अंबानी का काफिला मां अन्नपूर्णा मंदिर के लिए रवाना हुआ. अन्नपूर्णा मंदिर के गर्भगृह में मां भगवती की विशेष आराधना के लिए भव्य तैयारियां की गई थीं. यहां 21 ब्राह्मण अर्चकों ने पूरे विधि-विधान और मंत्रोच्चार के साथ अनंत अंबानी से मां अन्नपूर्णा का विशेष 'कुमकुम पूजन' कराया. अनुष्ठान के दौरान उन्होंने माता रानी को पुष्पमाला अर्पित कर आशीर्वाद लिया.

महंत से की मुलाकात, मिला विशेष स्मृति-चिह्न

धार्मिक अनुष्ठान और पूजा संपन्न होने के बाद अनंत अंबानी ने मां अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी से सौजन्य भेंट की. इस मुलाकात के दौरान उन्होंने मंदिर न्यास द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और लोक-कल्याणकारी सेवा कार्यों की विस्तृत जानकारी ली और उनकी सराहना की.

महंत शंकरपुरी ने अनंत अंबानी को मंदिर की ओर से प्रसाद स्वरूप मां अन्नपूर्णा की चुनरी, स्फटिक की माला और एक विशेष स्मृति-चिह्न भेंट किया. इस अवसर पर मंदिर प्रशासन से जुड़े प्रदीप श्रीवास्तव सहित कई अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे. सभी धार्मिक अनुष्ठान पूरे करने के बाद रात करीब 8:15 बजे अनंत अंबानी अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए.