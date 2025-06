Air India की मुंबई-अहमदाबाद फ्लाइट कैंसिल, जानें क्या था कारण

सोमवार, 16 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI2493, जो मुंबई से अहमदाबाद जा रही थी, अचानक रद्द कर दी गई. यह फ्लाइट Airbus A321-211 (VT-PPL) विमान द्वारा संचालित होनी थी और शाम 6:35 बजे प्रस्थान कर 7:55 बजे अहमदाबाद पहुंचने वाली थी. सूत्रों के मुताबिक, शुरू में फ्लाइट को ऑपरेशनल कारणों से विलंबित किया गया था, लेकिन इसी दौरान क्रू मेंबर्स की ड्यूटी टाइम लिमिट (FDTL) समाप्त हो गई, जिसके कारण उड़ान को रद्द करना पड़ा.

यह कोई अकेली घटना नहीं है. पिछले 36 घंटों में एयर इंडिया और अन्य अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स से जुड़ी कई सुरक्षा और तकनीकी समस्याएं सामने आई हैं. रांची जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को तकनीकी गड़बड़ी के चलते दिल्ली लौटना पड़ा. लुफ्थांसा की फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट को बम की धमकी के कारण बीच में लौटना पड़ा.

Air India flight AI2493 from Mumbai (BOM) to Ahmedabad (AMD), operated by an Airbus A321-211 (VT-PPL), was cancelled on June 16.

According to sources, the flight was initially delayed due to an operational issue. However, during the delay window, the crew's Flight Duty Time…

