Dombivali Shocker: डोंबिवली में AIIMS हॉस्पिटल की चौथी मंजिल से कूदा युवक, घटना से इलाके में मचा हड़कंप; VIDEO

Dombivali AIIMS Youth Jumping Incident: मुंबई के डोंबिवली में AIIMS हॉस्पिटल से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक ने अस्पताल की चौथी मंजिल से छलांग लगा दी. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है. युवक का नाम रोहित काटके बताया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रोहित की मां उसी अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है. बुधवार को रोहित अस्पताल की चौथी मंजिल पर काफी देर तक खड़ा रहा. लोगों ने उसे नीचे कूदने से रोकने की पूरी कोशिश की. अस्पताल के कर्मचारियों और वहां मौजूद अन्य लोगों ने रोहित को मनाने की हरसंभव कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना.

AIIMS हॉस्पिटल की चौथी मंजिल से कूदा युवक

घायल युवक को अस्पताल में किया भर्ती

सूचना मिलते ही राहत बचाव टीम मौके पर पहुंच गई थी. लेकिन इसके बावजूद रोहित ने छलांग लगा दी. नीचे गिरते ही वह गंभीर रूप से घायल हो गया. आनन-फानन में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों की टीम उसकी हालत पर नजर रखे हुए है.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल पुलिस इस पूरी घटना की जांच में जुट गई है. यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि रोहित ने ऐसा कदम क्यों उठाया. क्या वह मानसिक तनाव में था या फिर किसी और कारण से परेशान था, इसकी जांच की जा रही है. पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है और चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है.

मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर सवाल

इस दुखद घटना ने एक बार फिर से मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक तनाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. ऐसे मामलों में समय रहते मदद लेना बेहद जरूरी होता है.

आत्महत्या रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर:

टेली मानस (स्वास्थ्य मंत्रालय) – 14416 या 1800 891 4416; निमहंस – + 91 80 26995000 /5100 /5200 /5300 /5400; पीक माइंड – 080-456 87786; वंद्रेवाला फाउंडेशन – 9999 666 555; अर्पिता आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन – 080-23655557; आईकॉल – 022-25521111 और 9152987821; सीओओजे मेंटल हेल्थ फाउंडेशन (सीओओजे) – 0832-2252525।

आसरा (मुंबई) 022-27546669, स्नेहा (चेन्नई) 044-24640050, सुमैत्री (दिल्ली) 011-23389090, कूज (गोवा) 0832- 2252525, जीवन (जमशेदपुर) 065-76453841, प्रतीक्षा (कोच्चि) 048-42448830, मैत्री (कोच्चि) 0484-2540530, रोशनी (हैदराबाद) 040-66202000, लाइफलाइन 033-64643267 (कोलकाता)