Sanchita Ugale Dies: कौन थीं संचिता उगाले? जानें 'कुमकुम भाग्य' से लेकर 'छावा' तक का सफर तय करने वाली इस 22 वर्षीय एक्ट्रेस के बारे में

संचिता उगाले (Photo Credits: Instagram)

मुंबई, 15 जून: टेलीविजन धारावाहिक 'कुमकुम भाग्य' (Kumkum Bhagya) और ऐतिहासिक फिल्म 'छावा' (Chhava) में अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीतने वाली युवा अभिनेत्री संचिता उगाले (Sanchita Ugale) के आकस्मिक निधन ने पूरी मनोरंजन दुनिया को झकझोर कर रख दिया है. रविवार, 14 जून 2026 की शाम मुंबई से सटे नालासोपारा (ईस्ट) स्थित उनके आवास पर 22 वर्षीय संचिता का शव बरामद हुआ. पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, उन्होंने बेडरूम में फंदा लगाकर कथित तौर पर आत्महत्या की है. संचिता की इस असामयिक मौत ने उनके सह-कलाकारों, दोस्तों और प्रशंसकों को गहरे सदमे और शोक में डाल दिया है, क्योंकि उनकी मौत से महज कुछ घंटे पहले तक वे सोशल मीडिया पर पूरी तरह सक्रिय और खुश नजर आ रही थीं. यह भी पढ़ें: Sanchita Ugale Dies by Suicide: 'कुमकुम भाग्य' और 'छावा' फेम अभिनेत्री संचिता उगाले का निधन, घर में मृत मिलने से टीवी इंडस्ट्री स्तब्ध

कौन थीं संचिता उगाले? (प्रारंभिक जीवन और संघर्ष)

4 मार्च 2001 को जन्मीं संचिता उगाले की उम्र महज 22 वर्ष थी (हालांकि कुछ शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स में भ्रमवश उनकी उम्र 30 वर्ष बताई गई, लेकिन आधिकारिक पुलिस रिकॉर्ड में वे 22 वर्ष की थीं). संचिता महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के संगमनेर के एक बेहद साधारण और निम्न-मध्यमवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थीं.

बचपन से ही संचिता की आंखों में एक अभिनेत्री बनने का सपना था. अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने शुरुआत में परिवार को बिना बताए थिएटर क्लासेस जाना शुरू किया था. वे घर पर दूसरी पढ़ाई का बहाना बनाकर एक्टिंग सीखने जाती थीं. हालांकि, जब उन्हें धीरे-धीरे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे और उनका हुनर सामने आया, तो उनके परिवार ने भी उनका पूरा साथ देना शुरू कर दिया.

करियर और प्रमुख प्रोजेक्ट्स (Filmography)

संचिता उगाले ने बेहद कम समय में टेलीविजन और सिनेमा दोनों ही क्षेत्रों में एक मजबूत पोर्टफोलियो तैयार कर लिया था. उन्हें सबसे बड़ी पहचान ज़ी टीवी के मशहूर शो 'कुमकुम भाग्य' से मिली, जिसमें उन्होंने साल 2023 से 2025 तक 'दिया टंडन' का लोकप्रिय किरदार निभाया था.

इसके अलावा उनके प्रमुख काम इस प्रकार हैं:

दिलवाली दूल्हा ले जाएगी (2025): दंगल टीवी के इस शो में उन्होंने 'सुकून' नाम का मुख्य किरदार (Lead Role) निभाया, जिससे उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ी.

दंगल टीवी के इस शो में उन्होंने 'सुकून' नाम का मुख्य किरदार (Lead Role) निभाया, जिससे उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ी. वागले की दुनिया (2023): सब टीवी के इस पारिवारिक शो में उन्होंने 'रुचिता जेटली' की भूमिका निभाई थी.

सब टीवी के इस पारिवारिक शो में उन्होंने 'रुचिता जेटली' की भूमिका निभाई थी. साजन घर (2026): इस साल वे दंगल टीवी के एक और बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनी थीं.

इस साल वे दंगल टीवी के एक और बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनी थीं. क्राइम शोज़: इसके अलावा वे 'क्राइम आज कल' (सुप्रिया के किरदार में) और 'क्राइम पेट्रोल' के एपिसोड्स में भी नजर आ चुकी थीं.

छोटे पर्दे के अलावा संचिता ने बॉलीवुड में भी कदम रख दिया था. उन्होंने मनोज बाजपेयी की थ्रिलर फिल्म 'साइलेंस 2: द नाइट आउल बार शूटआउट' (2024) में काम किया था. वहीं, हाल ही में रिलीज हुई विक्की कौशल की भव्य ऐतिहासिक फिल्म 'छावा' (2025) में उन्होंने 'महारानी ताराबाई' के बचपन का महत्वपूर्ण किरदार निभाया था. संचिता अक्सर फिल्मों में लीड रोल पाने की अपनी इच्छा जाहिर करती थीं और आउटसाइडर होने के नाते इंडस्ट्री के संघर्षों को भी स्वीकार करती थीं.

काम का दबाव और निजी जिंदगी

संचिता पूरी तरह से अपने करियर पर केंद्रित थीं और फिलहाल सिंगल थीं. एक इंटरव्यू में उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कड़े वर्क शेड्यूल पर खुलकर बात की थी. उन्होंने बताया था कि कई बार उन्हें दिन में 17 से 18 घंटे तक लगातार शूटिंग करनी पड़ती थी, जिससे पर्सनल लाइफ और काम के बीच संतुलन बनाना काफी मुश्किल हो जाता था. इसके बावजूद, वे अपने काम से बेहद प्यार करती थीं.

मौत से महज 24 घंटे पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना एक डांस रील वीडियो शेयर किया था, जिस पर उन्होंने "Another Banger" लिखा था. इस हंसते-मुस्कुराते वीडियो को देखकर किसी के लिए भी यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि उनके मन में क्या चल रहा था. फिलहाल, अचोले पुलिस स्टेशन ने इस मामले में उनके पिता मच्छिंद्र उगाले की शिकायत पर एडीआर (ADR) दर्ज किया है और आत्महत्या के पीछे के सही कारणों का पता लगाने के लिए हर एंगल से जांच कर रही है.