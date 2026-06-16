Sanchita Ugale Death Case: अभिनेत्री संचिता उगाले की मौत में नया मोड़, सहेली इंद्राक्षी कांजीलाल का आरोप- 'साजन घर' के को-स्टार उज्ज्वल शर्मा ने किया था प्रताड़ित

Sanchita Ugale; Ujjwal Sharma (Photo Credits: Instagram)

Sanchita Ugale Death Case: मनोरंजन उद्योग अभी 22 वर्षीय उभरती हुई टेलीविजन अभिनेत्री संचिता उगाले (Sanchita Ugale) के असामयिक निधन के सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि इस मामले में एक नया और सनसनीखेज मोड़ आ गया है. संचिता रविवार, 14 जून 2026 को महाराष्ट्र (Maharashtra) के पालघर (Palghar) जिले के नालासोपारा (Nallasopara) स्थित अपने आवास पर मृत पाई गई थीं. पुलिस इस मामले में आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट (ADR) दर्ज कर कथित आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है. इस बीच, संचिता की करीबी दोस्त और 'पुष्पा इम्पॉसिबल' फेम अभिनेत्री इंद्राक्षी कांजीलाल ने संचिता के एक सह-कलाकार पर गंभीर मानसिक प्रताड़ना और धमकी देने के आरोप लगाए हैं. यह भी पढ़ें: Sanchita Ugale Dies: कौन थीं संचिता उगाले? जानें 'कुमकुम भाग्य' से लेकर 'छावा' तक का सफर तय करने वाली इस 22 वर्षीय एक्ट्रेस के बारे में

को-स्टार उज्ज्वल शर्मा पर प्रताड़ना और धमकी के आरोप

एक मीडिया संस्थान से बातचीत में अभिनेत्री इंद्राक्षी कांजीलाल ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि धारावाहिक 'साजन घर' में संचिता के सह-कलाकार रहे उज्ज्वल शर्मा उन्हें लगातार मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे. इंद्राक्षी के अनुसार, यह विवाद तब शुरू हुआ जब उज्ज्वल ने संचिता से कुछ पैसे उधार लिए और बाद में उन्हें वापस करने में आनाकानी करने लगे.

इंद्राक्षी ने बताया, "उज्ज्वल ने संचिता से पैसे उधार लिए थे और बाद में उनके साथ बेहद रूखा व्यवहार करने लगा. जब संचिता ने अपने पैसे वापस मांगे, तो वह भड़क गया. उसने संचिता को न केवल अपमानित किया, बल्कि शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने (मारने) की धमकी भी दी. मेरे पास उनके चैट्स के स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं, जिसमें उज्ज्वल ने बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है."

लव लाइफ के दावों को इंद्राक्षी ने किया खारिज

इंद्राक्षी के ये आरोप उज्ज्वल शर्मा के उन बयानों के बिल्कुल विपरीत हैं, जिनमें उन्होंने कथित तौर पर संचिता की मानसिक स्थिति को उनके एक पुराने रिश्ते (पास्ट रिलेशनशिप) से जोड़ा था. इंद्राक्षी ने उज्ज्वल के इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि वे संचिता के इतने करीब कभी नहीं थे कि उनके निजी जीवन के बारे में जान सकें. उन्होंने सवाल उठाया कि उज्ज्वल संचिता की लव लाइफ पर बात करके अपनी तरफ से दिए गए मानसिक तनाव के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। इंद्राक्षी ने स्पष्ट किया कि संचिता किसी डिप्रेशन में नहीं थीं.

संचिता उगाले का करियर और उद्योग की प्रतिक्रिया

संचिता उगाले का शव रविवार शाम करीब 7 बजे उनके घर से बरामद हुआ था. उनकी मौत की खबर सोमवार, 15 जून को सामने आने के बाद पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई. हैरान करने वाली बात यह है कि निधन से कुछ ही घंटे पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी एक रील भी पोस्ट की थी. हालांकि पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन संचिता के भाई आकाश सतीश उगाले ने भी मनोरंजन उद्योग के दबाव की बात कही है और पुलिस से इस मामले की गहन जांच की मांग की है.

संचिता उगाले ने बहुत कम उम्र में टेलीविजन और फिल्मों में अपनी एक पहचान बना ली थी. उन्होंने 'कुमकुम भाग्य' में दीया टंडन, 'वागले की दुनिया - नई पीढ़ी नए किस्से' में रुचिरा जेटली और दंगल टीवी के शो 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' में सोराब बेदी के विपरीत मुख्य किरदार 'सुकून' की भूमिका निभाई थी. बड़े पर्दे पर वे विक्की कौशल स्टारर ऐतिहासिक फिल्म 'छावा' में युवा तारा रानी के किरदार में और मनोज बाजपेयी की थ्रिलर फिल्म 'साइलेंस 2: द नाइट उल्ल बार शूटआउट' में नजर आई थीं. फिलहाल पुलिस इंद्राक्षी द्वारा लगाए गए आरोपों और चैट स्क्रीनशॉट्स को ध्यान में रखकर मामले की आगे की जांच कर रही है.