Bank Holiday Today, June 20, 2026: क्या आज 20 जून को बैंक बंद हैं? घर से निकलने से पहले जानें तीसरे शनिवार का नियम

बैंक हॉलिडे (Photo Credits: File Image)

Bank Holiday Today, June 20, 2026: यदि आप आज यानी शनिवार, 20 जून 2026 को पैसों के लेन-देन या अन्य जरूरी काम के लिए बैंक शाखा जाने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आधिकारिक कैलेंडर और दिशानिर्देशों के अनुसार, आज देश भर में सार्वजनिक (Public Sector) और निजी (Private Lenders) दोनों क्षेत्रों के बैंकों में सामान्य रूप से कामकाज जारी रहेगा. चूंकि आज जून महीने का तीसरा शनिवार है, इसलिए नियमों के तहत बैंकों में कोई अवकाश (Bank Holiday) नहीं है. ग्राहक बिना किसी रुकावट के शाखाओं में जाकर अपनी वित्तीय सेवाएं पूरी कर सकते हैं. यह भी पढ़ें: Bank Holiday Today: आज 13 जून को देश भर में बंद रहेंगे बैंक, शाखा जाने से पहले चेक करें आरबीआई की गाइडलाइन

आरबीआई (RBI) के शनिवार अवकाश के नियम

महानगरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बैंक जाने वाले रिटेल और कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए वीकेंड के नियमों को समझना बेहद जरूरी है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत जारी आरबीआई के मास्टर सर्कुलर के मुताबिक, देश के सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक केवल महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को ही पूरी तरह से बंद रहते हैं. इसके अलावा, यदि महीने में पांचवां शनिवार आता है, तो उस दिन भी बैंक खुले रहते हैं.

जून 2026 के बैंकिंग शनिवार का लेखा-जोखा

मौजूदा महीने की बात करें तो जून 2026 में शनिवार के अवकाश और कामकाज का शेड्यूल इस प्रकार निर्धारित है:

13 जून (दूसरा शनिवार): बैंक पूरी तरह बंद थे.

बैंक पूरी तरह बंद थे. 20 जून (तीसरा शनिवार): आज सभी बैंक सामान्य कार्य समय के अनुसार खुले हैं.

आज सभी बैंक सामान्य कार्य समय के अनुसार खुले हैं. 27 जून (चौथा शनिवार): अगले सप्ताह बैंकों में आधिकारिक अवकाश रहेगा.

यही कारण है कि आज भारतीय स्टेट बैंक (SBI), एचडीएफसी बैंक (HDFC), आईसीआईसीआई बैंक (ICICI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) सहित सभी बैंकों के काउंटर्स पर ड्राफ्ट बनवाने, चेक क्लीयरेंस और बड़े वॉल्यूम के फंड ट्रांसफर का काम सामान्य रूप से हो रहा है.

डिजिटल बैंकिंग सेवाएं 24x7 चालू

शारीरिक रूप से बैंक शाखाएं खुली होने के बावजूद, बैंकिंग नियामक लगातार ग्राहकों को ऑनलाइन और डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है. यदि किसी राज्य विशेष में कोई स्थानीय या क्षेत्रीय अवकाश होता भी है, तो भी देश का डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम बिना किसी रुकावट के लगातार काम करता रहता है.

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), इमीडिएट पेमेंट सर्विस (IMPS) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) जैसी सुविधाएं साल के 365 दिन और 24 घंटे सक्रिय रहती हैं. इसके जरिए उपभोक्ता घर बैठे ही सैलरी क्रेडिट, मर्चेंट पेमेंट और आवश्यक फंड ट्रांसफर जैसी व्यावसायिक गतिविधियां बिना किसी बाधा के पूरी कर सकते हैं.