Bank Holiday Today: आज 13 जून को देश भर में बंद रहेंगे बैंक, शाखा जाने से पहले चेक करें आरबीआई की गाइडलाइन

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Bank Holiday Today, June 13, 2026: यदि आप आज यानी शनिवार, 13 जून 2026 को पैसों के लेन-देन या किसी अन्य जरूरी काम से बैंक शाखा जाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है. भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) (RBI) के नियमों के मुताबिक, आज देश के सभी निजी और सरकारी बैंक (Private and Government Banks) बंद रहेंगे. महीने का दूसरा शनिवार (Second Saturday) होने के कारण देश भर में बैंक अवकाश घोषित किया गया है. यह भी पढ़ें: Bank Holiday Update: क्या आज शनिवार, 6 जून 2026 को देश में बैंक खुले हैं या बंद? जानें रिजर्व बैंक के नियम और ताजा स्थिति

क्यों बंद रहेंगे आज बैंक?

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की आधिकारिक गाइडलाइंस के अनुसार, भारत में सभी शेड्यूल्ड और प्राइवेट सेक्टर के बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अनिवार्य रूप से बंद रहते हैं. चूंकि 13 जून को इस महीने का दूसरा शनिवार पड़ रहा है, इसलिए बैंक शाखाओं में नियमित कामकाज पूरी तरह ठप रहेगा. इसके अगले दिन यानी 14 जून को रविवार का साप्ताहिक अवकाश होने के कारण बैंकों में लगातार दो दिन ताले लटके रहेंगे.

शाखाओं में कौन सी सेवाएं प्रभावित रहेंगी?

इस दो दिवसीय साप्ताहिक अवकाश के दौरान ग्राहकों को बैंक शाखा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण भौतिक सेवाएं नहीं मिल सकेंगी. प्रभावित होने वाली प्रमुख सेवाओं में शामिल हैं:

बैंक शाखा में जाकर नकद जमा (Cash Deposit) करना या निकालना.

चेक क्लियरिंग (Cheque Processing) और पासबुक अपडेट कराना.

नए खाते खोलना या लोन से जुड़ी कागजी कार्रवाई को आगे बढ़ाना.

इन सभी कामों के लिए ग्राहकों को अब सोमवार, 15 जून का इंतजार करना होगा, जब बैंक शाखाएं दोबारा नियमित रूप से खुलेंगी.

डिजिटल बैंकिंग सेवाएं रहेंगी चालू

भले ही भौतिक रूप से बैंक शाखाएं बंद रहेंगी, लेकिन राहत की बात यह है कि ग्राहकों को वित्तीय लेनदेन में कोई परेशानी नहीं होगी. इस सप्ताहांत (वीकेंड) पर सभी प्रकार की ऑनलाइन और डिजिटल बैंकिंग सेवाएं हमेशा की तरह 24/7 काम करती रहेंगी.

ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से एटीएम (ATM) से नकदी निकाल सकेंगे. इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग ऐप्स, नेट बैंकिंग और यूपीआई (UPI) प्लेटफॉर्म के जरिए तत्काल फंड ट्रांसफर और ऑनलाइन पेमेंट बिना किसी रुकावट के किए जा सकेंगे. मौसम या छुट्टियों के दौरान भी ये डिजिटल माध्यम पूरी तरह सक्रिय रहते हैं.