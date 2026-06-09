India A vs Sri Lanka A: वैभव सूर्यवंशी ने आज कितने रन बनाए, जानें श्रीलंका ए के खिलाफ उनके बल्ले से कितने रन निकले

वैभव सूर्यवंशी 'बाउंसर टेस्ट' में ढेर, U-19 वर्ल्ड कप में 4 बार एक ही पैटर्न में आउट

इस मैच में भारत ए की ओर से डेब्यू करने उतरे 15 साल के युवा बल्लेबाजी सनसनी वैभव सूर्यवंशी उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन करने में नाकाम रहे. बाएं हाथ के इस आक्रामक सलामी बल्लेबाज ने अपनी छोटी सी पारी में तेज शुरुआत जरूर की, लेकिन वह केवल 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. भारत ए ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था.

डाम्बुला के रंगिरी डाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम में आज यानी 9 जून 2026 को भारत ए और श्रीलंका ए के बीच त्रिकोणीय सीरीज (Talent TV Cup 2026) का पहला मुकाबला खेला जा रहा है.

तेज शुरुआत के बाद गंवाया विकेट

पारी की शुरुआत करने आए वैभव सूर्यवंशी ने मोहम्मद शिराज के खिलाफ दूसरे ओवर में लगातार दो चौके जड़कर सकारात्मक शुरुआत की थी. इसके बाद अगले ओवर में भी उन्होंने एक और आकर्षक चौका लगाया.

हालांकि, तेज गति से रन बनाने के प्रयास में वह अपनी पारी को आगे नहीं बढ़ा सके. चौथे ओवर में मोहम्मद शिराज की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद मिड-ऑफ पर चली गई, जहां श्रीलंका ए के कप्तान सहान अरच्चिगे ने उनका आसान सा कैच लपका. वैभव ने अपनी 14 रनों की पारी में 12 गेंदों का सामना किया और 3 चौके लगाए. 16 रन के कुल योग पर भारत ए को पहला झटका लगा.

शीर्ष क्रम का रहा फ्लॉप शो

वैभव सूर्यवंशी के आउट होने के तुरंत बाद भारत ए की शुरुआत बेहद खराब हो गई. दूसरे सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह भी क्रीज पर ज्यादा देर नहीं टिक सके और केवल 2 रन बनाकर चमिका करुणारत्ने की गेंद पर आउट हो गए.

इसके बाद अच्छी लय में दिख रहे प्रियांश आर्या भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 32 रन बनाकर रन-आउट हो गए. शुरुआती झटकों के कारण भारत ए की टीम 13 ओवर में 69 रन पर अपने 3 विकेट खोकर काफी दबाव में आ गई थी.

हाल ही में आईपीएल में मचाई थी तबाही

गौरतलब है कि वैभव सूर्यवंशी को हाल ही में संपन्न हुए आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन के बाद इंडिया ए टीम में जगह मिली थी.

उन्होंने आईपीएल 2026 सीजन में 16 मैचों में रिकॉर्ड 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर (MVP) का खिताब अपने नाम किया था. इस शानदार प्रदर्शन के दम पर ही उन्हें इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए सीनियर भारतीय टीम में भी पहली बार शामिल किया गया है.

हालांकि, इंडिया ए के लिए उनका यह डेब्यू मैच यादगार साबित नहीं हो सका. फिलहाल उप-कप्तान रुतुराज गायकवाड़ और कप्तान तिलक वर्मा क्रीज पर मौजूद हैं और भारतीय पारी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं.