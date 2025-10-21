PAK vs SA 2nd Test 2025 Live Scorecard, Day 2 Tea Break: दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट खोकर बनाए 86 रन, पाकिस्तान अभी 247 रनों से आगे, यहां देखें दूसरे दिन का स्कोरकार्ड

दक्षिण अफ्रीकाCredit: X/@ProteasMenCSA)

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (PAK vs SA Test Series) का दूसरा मुकाबला 20 अक्टूबर (सोमवार) से रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम(Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसके दूसरे दिन का खेल 21 अक्टूबर (मंगलवार) को खेला जा रहा हैं. दूसरे दिन का चाय ब्रेक समाप्त हो चुका है. पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में 333 रन बनाए, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने दिन का खेल खत्म होने तक 34 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 86 रन बना लिए हैं. पाकिस्तान की पारी 333 रनों पर सिमटी, केशव महाराज ने झटकें 7 विकेट, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

फिलहाल दक्षिण अफ्रीका की टीम पाकिस्तान से 247 रन पीछे है. कप्तान एडन मार्करम ने 32 रन की पारी खेली जबकि ट्रिस्टन स्टब्स 23 रन बनाकर क्रीज़ पर डटे हुए हैं. उनके साथ टोनी डी ज़ॉर्जी 13 रन बनाकर नाबाद हैं. पाकिस्तान की ओर से शाहीन अफरीदी ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए 8 ओवर में मात्र 15 रन देकर एक विकेट हासिल किया। वहीं साजिद खान को भी एक सफलता मिली। असिफ अफरीदी ने 11 ओवर में 19 रन खर्च किए लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला.

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत धीमी लेकिन स्थिर रही. इमाम-उल-हक़ (17) और अब्दुल्ला शफीक (57) ने 35 रनों की साझेदारी की. इमाम को साइमन हार्मर ने आउट किया, जिसके बाद कप्तान शान मसूद ने मोर्चा संभाला. मसूद ने 176 गेंदों पर 87 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे. अब्दुल्ला शफीक ने 146 गेंदों पर 57 रन बनाए, जबकि सऊद शकील ने शानदार 66 रन जोड़े.

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

बाबर आज़म (16) एक बार फिर बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे और केशव महाराज की गेंद पर कैच थमा बैठे. विकेटकीपर मोहम्मद रिज़वान (19) और सलमान अली आगा (45) ने बीच में कुछ प्रतिरोध दिखाया, लेकिन महाराज ने अपनी सटीक गेंदबाजी से सभी योजनाएं ध्वस्त कर दीं. दक्षिण अफ्रीका की ओर से केशव महाराज ने 42.4 ओवर में 102 रन देकर 7 विकेट झटके, जो इस मैच में अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन रहा. उनके अलावा साइमन हार्मर ने 2 विकेट लिए जबकि कागिसो रबाडा को 1 सफलता मिली.