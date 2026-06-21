Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? चट्टोग्राम में बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टी20 मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 3rd T20I Match Satta Bazar Favorite Team: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 21 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चट्टोग्राम (Chattogram) के बिर श्रेष्ठ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले दो मुकाबले जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. ऐसे में बांग्लादेश की टीम सम्मान बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया की नजरें क्लीन स्वीप पर होंगी. बांग्लादेश की कप्तानी तौहीद हृदोय (Towhid Hridoy) कर रहे हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान मिशेल मार्श (Mitchell Marsh) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: BAN vs AUS, 3rd T20I Match Toss Winner Prediction: चट्टोग्राम में बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज हारने के बाद टी20 सीरीज में शानदार वापसी की है. टीम ने स्पिन मददगार विकेटों पर बेहतरीन खेल दिखाते हुए शुरुआती दोनों मुकाबले अपने नाम किए हैं. दूसरे टी20 मुकाबले में मैट रेनशॉ की 89 रनों की शानदार पारी और टिम डेविड की विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने 196 रन बनाए थे. जवाब में बांग्लादेश ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन 7 रन से मुकाबला हार गई. अब मेजबान टीम आखिरी मैच जीतकर सीरीज का अंत सकारात्मक अंदाज में करना चाहेगी.

ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला चट्टोग्राम में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है. बांग्लादेश जहां जीत के साथ सम्मान बचाने की कोशिश करेगा, वहीं ऑस्ट्रेलिया क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 13 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 9 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश की टीम को 4 मैचों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच कोई भी मुकाबला बेनतीजा नहीं रहा है.

बांग्लादेश की टीम दूसरे टी20 में शानदार संघर्ष के बावजूद हार गई थी. बल्लेबाजी में सैफ हसन, तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन और तौहीद हृदोय से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, रिशाद हुसैन और नसुम अहमद अहम भूमिका निभा सकते हैं.

बिर श्रेष्ठ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम की पिच इस सीरीज में स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार रही है. बल्लेबाजों को शुरुआत में रन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा है. हालांकि सेट होने के बाद बल्लेबाज बड़े स्कोर भी बना सकते हैं. ऐसे में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा मिल सकता है.

बांग्लादेश के लिए तौहीद हृदोय, सैफ हसन और मुस्तफिजुर रहमान पर सबकी नजरें रहेंगी. वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए मैट रेनशॉ, जोश इंगलिस और एडम जम्पा अहम भूमिका निभा सकते हैं. मैट रेनशॉ शानदार फॉर्म में हैं और सीरीज में अब तक सबसे ज्यादा 107 रन बना चुके हैं. वहीं एडम जम्पा 4 विकेट के साथ संयुक्त रूप से सबसे सफल गेंदबाजों में शामिल हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया पर सट्टा बाजार गर्म (Bangladesh vs Australia Satta Bazar)

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया मुकाबले को लेकर चर्चाएं तेज हैं. ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में अब तक जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसे देखते हुए सट्टा बाजार में ऑस्ट्रेलिया की टीम फेवरेट मानी जा रही है. हालांकि बांग्लादेश घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर उलटफेर करने की क्षमता रखता है.

सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा मानी जाती है, उस पर कम भाव मिलता है. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा भाव दिया जाता है. हालांकि ये भाव मैच शुरू होने तक और मुकाबले के दौरान लगातार बदल सकते हैं.

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