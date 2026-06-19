Rohit Sharma Retirement Rumours: रोहित शर्मा के आखिरी वनडे खेलने की खबरें वायरल, BCCI ने नहीं की कोई आधिकारिक पुष्टि

रोहित शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Rohit Sharma Retirement Rumours: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान Rohit Sharma के वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान के खिलाफ जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला रोहित शर्मा के करियर का आखिरी वनडे हो सकता है. हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) या खुद रोहित शर्मा की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

वायरल हो रही खबरों में कहा जा रहा है कि चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में 20 जून को खेला जाने वाला तीसरा वनडे रोहित शर्मा का आखिरी अंतरराष्ट्रीय वनडे मैच हो सकता है. लेकिन फिलहाल इन दावों की किसी भी आधिकारिक स्रोत से पुष्टि नहीं हुई है.

रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की खबर वायरल हुई

🚨🚨BIG BREAKING 1. Rohit Sharma is going to play his last International match of his career tomorrow. 2. BCCI has officially conveyed the message to Rohit Sharma that he won't be part of the 2027 ODI WC. 3. After the 3rd ODI against Afganisthan, Rohit Sharma will announce his… pic.twitter.com/72dmX1tJwM — Oxygen (@Oxygen18_) June 19, 2026

BCCI और रोहित शर्मा दोनों की चुप्पी

संन्यास की अटकलों के बीच BCCI ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. वहीं रोहित शर्मा ने भी सोशल मीडिया या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. गौरतलब है कि रोहित शर्मा ने 2024 टी20 विश्व कप जीतने के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी. इसके बाद मई 2025 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया था. उस समय रोहित ने स्पष्ट कहा था कि वह वनडे क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व जारी रखेंगे.

इतना ही नहीं, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भी रोहित शर्मा ने वनडे संन्यास की खबरों को खारिज करते हुए कहा था कि वह इस प्रारूप से रिटायर नहीं हो रहे हैं और अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए.

2027 विश्व कप को लेकर चल रही हैं चर्चाएं

रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर चर्चाएं मुख्य रूप से 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों से जुड़ी हुई हैं. भारतीय टीम प्रबंधन युवा खिलाड़ियों को अधिक मौके देने की रणनीति पर काम कर रहा है.

हाल ही में भारतीय टीम के सहायक कोच ने संकेत दिए थे कि युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को वनडे टीम में लंबा मौका दिया जा सकता है. वहीं शुभमन गिल टीम की कप्तानी संभाल रहे हैं और विराट कोहली की भी चोट से वापसी की संभावना जताई जा रही है. ऐसे में शीर्ष क्रम में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है.

हालांकि BCCI सचिव Devajit Saikia ने कहा है कि 2027 विश्व कप को लेकर वरिष्ठ खिलाड़ियों की भूमिका पर चर्चा टीम प्रबंधन का आंतरिक मामला है और इस पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की जाएगी.

अफगानिस्तान सीरीज में कैसा रहा प्रदर्शन?

अफगानिस्तान के खिलाफ जारी वनडे सीरीज में रोहित शर्मा का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है. उन्होंने पहले दो मुकाबलों में 16 और 48 रन की पारियां खेली हैं. दूसरी तरफ युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने हाल ही में शतक जड़कर चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इसी वजह से रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया है.

तीसरे वनडे पर टिकी निगाहें

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम वनडे मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. फिलहाल रोहित शर्मा के वनडे भविष्य को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जब तक BCCI या खिलाड़ी स्वयं कोई घोषणा नहीं करते, तब तक सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को महज अटकलें ही माना जाएगा.