Ravindra Jadeja Milestone: रविंद्र जडेजा ने वनडे में अपने अपने नाम किया महारिकॉर्ड, ऐसा करने वाले बने 15वें भारतीय खिलाड़ी

India National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, ICC Champions Trophy 2025: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का दूसरा मैच भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आज यानी 20 फरवरी को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस मैच टीम रविंद्र जडेजा भी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 है हिस्सा हैं. यह रवींद्र जडेजा का 200वां वनडे मैच हैं. इस मैच में खेलते रविंद्र जडेजा ने अपने नाम एक महारिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. जडेजा अब भारत के लिए सबसे ज़्यादा वनडे मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की 15वें खिलाड़ी बने हैं. इस लिस्ट में नंबर एक पर सचिन तेंदुलकर हैं. जिन्होंने 1989 से लेकर 2012 तक 463 वनडे मैच खेले.

उनके बाद एमएस धोनी हैं. जिन्होंने 2004 से 2019 के बीच 347 वनडे खेले। राहुल द्रविड़ 1996 से 2011 तक 340 मैचों के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं. अन्य उल्लेखनीय खिलाड़ियों में मोहम्मद अजहरुद्दीन (334 मैच), सौरव गांगुली (308 मैच) और युवराज सिंह (301 मैच) शामिल हैं.

Ravindra Jadeja’s 200th ODI for India – a milestone that marks years of brilliance, grit, and unmatched dedication.

