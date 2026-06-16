NZ-W vs SL-W T20 World Cup 2026 7th Match Live Score Update: महिला टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है अहम मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

न्यूज़ीलैंड बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand Women's National Cricket Team vs Sri Lanka Women's National Cricket Team, Women's T20 World Cup 2026 7th Match Live Scorecard Update: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का सातवां मुकाबला आज यानी 16 जून को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला साउथम्प्टन (Southampton) के द रोज बाउल (The Rose Bowl) में खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों को अपने-अपने पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था. न्यूजीलैंड महिला टीम को वेस्टइंडीज महिला टीम ने 7 विकेट से हराया था. वहीं श्रीलंका महिला टीम को इंग्लैंड महिला टीम के खिलाफ 87 रन से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी. अब दोनों टीमों की नजरें टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज करने पर होंगी. न्यूजीलैंड महिला टीम की कप्तानी अमेलिया केर (Amelia Kerr) कर रही हैं, जबकि श्रीलंका महिला टीम की कमान चमारी अथापथु (Chamari Athapaththu) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: IND A vs SL A, Tri-Nation Series Match Live Score Update: दांबुला में इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच खेला जा रहा है रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

न्यूजीलैंड महिला और श्रीलंका महिला टीम के बीच इस मुकाबले में दोनों टीमें जीत के इरादे से मैदान में उतरी हैं. पहले मुकाबले में हार के बाद दोनों टीमों पर दबाव बना हुआ है. न्यूजीलैंड महिला टीम अपने अनुभवी खिलाड़ियों के दम पर वापसी करना चाहेगी. वहीं श्रीलंका महिला टीम चमारी अथापथु से एक बड़ी पारी की उम्मीद करेगी. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला सेमीफाइनल की दौड़ के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है.

न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम मैच का स्कोरकार्ड (New Zealand Women's National Cricket Team vs Sri Lanka Women's National Cricket Team Match Scorecard)

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 17 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें न्यूजीलैंड महिला टीम ने 14 मैच जीते हैं, जबकि श्रीलंका महिला टीम को 2 मुकाबलों में जीत मिली है. एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकला है. ऐसे में आंकड़ों के अनुसार न्यूजीलैंड महिला टीम का पलड़ा भारी नजर आता है.

न्यूजीलैंड महिला टीम में अमेलिया केर, सोफी डिवाइन और ब्रूक हैलीडे जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में जेस केर और रोजमेरी मेयर अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी तरफ श्रीलंका महिला टीम में चमारी अथापथु, हर्षिता समरविक्रमा और निलाक्षी डी सिल्वा जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं. गेंदबाजी में मल्की मदारा और सुगंधिका कुमारी टीम को मजबूती प्रदान करती हैं.

द रोज बाउल की पिच इस मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकती है. यहां की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए संतुलित मानी जाती है. तेज गेंदबाजों के साथ-साथ स्पिनरों को भी मदद मिलने की संभावना रहती है. जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, स्पिन गेंदबाजों को अतिरिक्त टर्न और पकड़ मिल सकती है. ऐसे में बल्लेबाजों को शुरुआत में संभलकर खेलना होगा. 140 से 160 रन का स्कोर इस विकेट पर प्रतिस्पर्धी माना जा सकता है.

नोट: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.