NZ-W vs SL-W Dream11 Prediction: महिला टी20 विश्व कप में आज न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच होगी रोमांचक टक्कर, इन धुरंधरों को चुनकर बनाएं मजबूत फैंटेसी 11 टीम

न्यूज़ीलैंड बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand Women's National Cricket Team vs Sri Lanka Women's National Cricket Team, Women's T20 World Cup 2026 7th Match Dream11 Prediction: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का सातवां मुकाबला आज यानी 16 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला साउथम्प्टन (Southampton) के द रोज बाउल (The Rose Bowl) में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों को अपने-अपने पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था. न्यूजीलैंड महिला टीम को वेस्टइंडीज महिला टीम ने 7 विकेट से हराया था. वहीं श्रीलंका महिला टीम को इंग्लैंड महिला टीम के खिलाफ 87 रन से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी. ऐसे में दोनों टीमें टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. न्यूजीलैंड महिला टीम की कप्तानी अमेलिया केर (Amelia Kerr) के हाथों में होगी. जबकि, श्रीलंका महिला टीम की अगुवाई चमारी अथापथु (Chamari Athapaththu) करती नजर आएंगी. यह भी पढ़ें: NZ-W vs SL-W T20 World Cup 2026 7th Match Live Streaming In India: आज पहली जीत की तलाश में भिड़ेंगी न्यूजीलैंड और श्रीलंका, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मुकाबले का लुफ्त

न्यूजीलैंड महिला टीम अपने पहले मुकाबले में हार झेलने के बाद वापसी करना चाहेगी. टीम के लिए ब्रूक हैलीडे ने 40 रन बनाए थे, जबकि जेस केर ने गेंदबाजी में 2 विकेट अपने नाम किए थे. दूसरी तरफ श्रीलंका महिला टीम को इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में चमारी अथापथु की अगुवाई वाली टीम इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी.

न्यूजीलैंड महिला और श्रीलंका महिला टीम के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का यह मुकाबला साउथम्प्टन में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम माना जा रहा है. लगातार दूसरी हार से सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो सकती है. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

न्यूजीलैंड महिला बनाम श्रीलंका महिला हेड टू हेड (NZ-W vs SL-W Head To Head)

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड महिला और श्रीलंका महिला टीम के बीच अब तक 17 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान न्यूजीलैंड महिला टीम का पलड़ा भारी रहा है. न्यूजीलैंड ने 14 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि श्रीलंका महिला टीम को 2 मैचों में सफलता मिली है. एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकला.

न्यूजीलैंड महिला टीम की बल्लेबाजी अमेलिया केर, सोफी डिवाइन और ब्रूक हैलीडे पर काफी हद तक निर्भर करेगी. वहीं गेंदबाजी में जेस केर और रोजमेरी मेयर अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी ओर श्रीलंका महिला टीम को चमारी अथापथु, निलाक्षी डी सिल्वा और हर्षिता समरविक्रमा से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी. गेंदबाजी में मल्की मदारा और सुगंधिका कुमारी टीम की बड़ी ताकत होंगी.

न्यूजीलैंड महिला बनाम श्रीलंका महिला पिच रिपोर्ट (NZ-W vs SL-W Pitch Report)

न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का सातवां मुकाबला आज यानी 16 जून को साउथम्प्टन के द रोज बाउल में खेला जाएगा. यहां की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए संतुलित मानी जाती है. तेज गेंदबाजों के साथ-साथ स्पिनरों को भी इस विकेट से मदद मिलने की उम्मीद है. जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, स्पिन गेंदबाजों को अतिरिक्त टर्न और पकड़ मिल सकती है. यह आमतौर पर मध्यम स्कोरिंग विकेट मानी जाती है, जहां गेंदबाज मुकाबले पर प्रभाव डाल सकते हैं. ऐसे में बल्लेबाजों को शुरुआत से ही सावधानी बरतनी होगी.

न्यूजीलैंड महिला बनाम श्रीलंका महिला ड्रीम11 टीम सुझाव (NZ-W vs SL-W Dream11 Team Prediction)

विकेटकीपर: इसाबेला गेज, कौशानी नुथ्यांगना

बल्लेबाज: ब्रूक हैलीडे, हर्षिता समरविक्रमा, निलाक्षी डी सिल्वा

ऑलराउंडर: अमेलिया केर, सोफी डिवाइन, चमारी अथापथु, कविशा दिलहारी

गेंदबाज: जेस केर, मल्की मदारा

कप्तान (Captain): अमेलिया केर

उपकप्तान (Vice Captain): चमारी अथापथु.

न्यूजीलैंड महिला बनाम श्रीलंका महिला के बीच मुकाबले के लिए संभावित बेस्ट पिक्स (NZ-W vs SL-W Top Fantasy Picks)

अमेलिया केर इस मुकाबले की सबसे बड़ी फैंटेसी पिक हो सकती हैं क्योंकि वह बल्ले और गेंद दोनों से योगदान देने की क्षमता रखती हैं. चमारी अथापथु श्रीलंका महिला टीम की सबसे अहम खिलाड़ी हैं और बड़ी पारी खेल सकती हैं. ब्रूक हैलीडे शानदार फॉर्म में हैं और पिछले मुकाबले में 40 रन बना चुकी हैं. गेंदबाजी में जेस केर और मल्की मदारा विकेट चटकाकर फैंटेसी टीम को ज्यादा अंक दिला सकती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (NZ-W vs SL-W Match Playing Prediction)

न्यूजीलैंड महिला: जॉर्जिया प्लिमर, इसाबेला गेज (विकेटकीपर), अमेलिया केर (कप्तान), सोफी डिवाइन, ब्रूक हैलीडे, मैडी ग्रीन, इज़ी शार्प, जेस केर, नेंसी पटेल, रोजमेरी मेयर, ब्री इलिंग.

श्रीलंका महिला: विश्मी गुणरत्ने, चमारी अथापथु (कप्तान), इमेशा दुलानी, हर्षिता समरविक्रमा, हंसिमा करुणारत्ने, कविशा दिलहारी, निलाक्षिका सिल्वा, कौशानी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), सुगंधिका कुमारी, मल्की मदारा, मिथाली अयोध्या.

नोट: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.