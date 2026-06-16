New Zealand Women vs Sri Lanka Women T20I Stats: महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है न्यूजीलैंड और श्रीलंका का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

न्यूज़ीलैंड बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand Women's National Cricket Team vs Sri Lanka Women's National Cricket Team T20I Stats: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का सातवां मुकाबला आज यानी 16 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला साउथम्प्टन (Southampton) के द रोज बाउल (The Rose Bowl) में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों को अपने-अपने पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था. न्यूजीलैंड महिला टीम को वेस्टइंडीज महिला टीम ने 7 विकेट से हराया था. वहीं श्रीलंका महिला टीम को इंग्लैंड महिला टीम के खिलाफ 87 रन से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी. ऐसे में दोनों टीमें टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. न्यूजीलैंड महिला टीम की कप्तानी अमेलिया केर (Amelia Kerr) के हाथों में होगी. जबकि, श्रीलंका महिला टीम की अगुवाई चमारी अथापथु (Chamari Athapaththu) करती नजर आएंगी. यह भी पढ़ें: NZ-W vs SL-W T20 World Cup 2026 7th Match Winner Prediction: क्या श्रीलंका को हराकर टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज कर पाएगा न्यूजीलैंड? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

न्यूजीलैंड महिला टीम अपने पहले मुकाबले में हार झेलने के बाद वापसी करना चाहेगी. टीम के लिए ब्रूक हैलीडे ने 40 रन बनाए थे, जबकि जेस केर ने गेंदबाजी में 2 विकेट अपने नाम किए थे. दूसरी तरफ श्रीलंका महिला टीम को इंग्लैंड के खिलाफ एकतरफा हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में चमारी अथापथु की अगुवाई वाली टीम बेहतर प्रदर्शन करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

न्यूजीलैंड महिला और श्रीलंका महिला टीम के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का यह मुकाबला साउथम्प्टन में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम माना जा रहा है. लगातार दूसरी हार से सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो सकती है. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

न्यूजीलैंड महिला बनाम श्रीलंका महिला हेड टू हेड (NZ-W vs SL-W Head To Head)

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड महिला और श्रीलंका महिला टीम के बीच अब तक 17 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान न्यूजीलैंड महिला टीम का पलड़ा पूरी तरह भारी रहा है. न्यूजीलैंड ने 14 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि श्रीलंका महिला टीम को सिर्फ 2 मैचों में सफलता मिली है. एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकला.

न्यूजीलैंड महिला टीम की बल्लेबाजी अमेलिया केर, सोफी डिवाइन और ब्रूक हैलीडे पर काफी हद तक निर्भर करेगी. वहीं गेंदबाजी में जेस केर और रोजमेरी मेयर अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी ओर श्रीलंका महिला टीम को चमारी अथापथु, हर्षिता समरविक्रमा और निलाक्षी डी सिल्वा से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी. गेंदबाजी में मल्की मदारा और सुगंधिका कुमारी टीम की बड़ी ताकत होंगी.

न्यूजीलैंड महिला और श्रीलंका महिला टीम के बीच यह मुकाबला द रोज बाउल में खेला जाएगा. यहां की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए संतुलित मानी जाती है. तेज गेंदबाजों के साथ-साथ स्पिनरों को भी मदद मिलने की उम्मीद है. जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, स्पिन गेंदबाजों को अतिरिक्त टर्न और पकड़ मिल सकती है. ऐसे में बल्लेबाजों को संयम के साथ बल्लेबाजी करनी होगी.

न्यूजीलैंड महिला बनाम श्रीलंका महिला के आंकड़े (NZ-W vs SL-W Stats)

कुल मैच: 17

न्यूजीलैंड महिला ने जीते: 14

श्रीलंका महिला ने जीते: 2

बेनतीजा मैच: 1

पहला मुकाबला: 8 मई 2010

आखिरी मुकाबला: 18 मार्च 2025

न्यूजीलैंड महिला टीम के लिए अमेलिया केर, ब्रूक हैलीडे और जेस केर पर सबकी नजरें रहेंगी. वहीं श्रीलंका महिला टीम के लिए चमारी अथापथु, निलाक्षी डी सिल्वा और मल्की मदारा अहम भूमिका निभा सकती हैं. अमेलिया केर और मल्की मदारा के बीच की टक्कर काफी दिलचस्प हो सकती है. वहीं चमारी अथापथु और जेस केर के बीच मुकाबला भी मैच का रुख तय कर सकता है. इसके अलावा सोफी डिवाइन और सुगंधिका कुमारी की भिड़ंत भी फैंस के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी.

न्यूजीलैंड महिला टीम का रिकॉर्ड श्रीलंका महिला टीम के खिलाफ शानदार रहा है. यही वजह है कि आंकड़े भी न्यूजीलैंड के पक्ष में दिखाई देते हैं. हालांकि टी20 क्रिकेट में किसी भी दिन मैच का परिणाम बदल सकता है. ऐसे में श्रीलंका महिला टीम भी उलटफेर करने की पूरी कोशिश करेगी. भारत में इस मुकाबले का सीधा प्रसारण जियोस्टार नेटवर्क पर किया जाएगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (NZ-W vs SL-W Match Playing Prediction)

न्यूजीलैंड महिला: जॉर्जिया प्लिमर, इसाबेला गेज (विकेटकीपर), अमेलिया केर (कप्तान), सोफी डिवाइन, ब्रूक हैलीडे, मैडी ग्रीन, इज़ी शार्प, जेस केर, नेंसी पटेल, रोजमेरी मेयर, ब्री इलिंग.

श्रीलंका महिला: विश्मी गुणरत्ने, चमारी अथापथु (कप्तान), इमेशा दुलानी, हर्षिता समरविक्रमा, हंसिमा करुणारत्ने, कविशा दिलहारी, निलाक्षिका सिल्वा, कौशानी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), सुगंधिका कुमारी, मल्की मदारा, मिथाली अयोध्या.

नोट: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.