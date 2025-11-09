New Zealand vs West Indies, 4th T20I Match Winner Prediction: कल न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्ट इंडीज़ (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 4th T20I Match Winner Prediction: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का चौथा मुकाबला कल यानी 10 नवंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नेल्सन (Nelson) के सैक्सटन ओवल (Saxton Oval) में भारतीय समयानुसार सुबह 5:45 बजे से खेला जाएगा. तीसरे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने वेस्टइंडीज को नौ रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही न्यूजीलैंड की टीम ने सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल ली हैं. अब चौथे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेगी. वहीं, वेस्टइंडीज की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की अगुवाई मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) कर रहें हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान शाई होप (Shai Hope) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: How To Watch NZ vs WI 4th T20I 2025 Live Streaming In India: न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज कल खेला जाएगा निर्याणक मुकाबला, यहां जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

न्यूजीलैंड टीम को इस मैच में घरेलू परिस्थितियों का फायदा मिलेगा और वेस्टइंडीज के खिलाफ न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है. न्यूजीलैंड टीम ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज भी जीती है जिससे टीम का मनोबल ऊपर है और इस मैच में भी न्यूजीलैंड टीम आगे नजर आ रही है.

वेस्टइंडीज की टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है और वह इस सीरीज में भी अपने प्रदर्शन को जारी रखना चाहेगी. पिछले कुछ सालों में वेस्टइंडीज की कमजोरी बल्लेबाजी में स्थिरता की कमी रही है. वेस्टइंडीज आगामी टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए सीरीज में अपने सभी खिलाड़ियों को मौका देना चाहेगी. न्यूजीलैंड की टीम से मिचेल सेंटनर, जैकब डफी और जैकरी फॉल्क्स स्टार प्लेयर्स हो सकते हैं जिन पर सभी की निगाहें रहेंगी. वहीं बात करें वेस्टइंडीज टीम की तो शाई होप, रॉस्टन चेज़ और जेसन होल्डर अपने प्रदर्शन से कमाल कर सकते हैं.

न्यूजीलैंड की टीम ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पिछले पांच मुकाबलों में से तीन मैच जीते हैं दूसरे तरफ वेस्टइंडीज की टीम ने अपने पिछले पांच मुकाबलों में से चार मैच जीते हैं. वेस्टइंडीज ने हाल ही में बांग्लादेश को 3-0 से हराया है तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज 1-0 से हारी है.

न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (NZ vs WI Head To Head Record)

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच अब तक कुल 23 टी20 मैच खेले गए हैं. इस दौरान न्यूजीलैंड की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. न्यूजीलैंड की टीम ने 12 मुकाबले जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज की टीम को महज नौ मैचों में जीत नसीब हुई है. वहीं, दो मैच बेनतीजा रहा हैं.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (NZ vs WI Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम टीम का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. वेस्टइंडीज के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर न्यूजीलैंड की टीम की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. न्यूजीलैंड की टीम के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे सीरीज का चौथा मुकाबला जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

न्यूजीलैंड की जीत की संभावना: 55%

वेस्टइंडीज की जीत की संभावना: 45%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (New Zealand vs West Indies 4th T20I Probable Playing XI)

न्यूजीलैंड (New Zealand 4th T20I Probable Playing XI): डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), टिम रॉबिन्सन, रचिन रविंद्र, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल, जेम्स नीसम, मिचेल सेंटनर (कप्तान), जैकरी फॉल्क्स, काइल जेमीसन, जैकब डफी.

वेस्टइंडीज (West Indies 4th T20I Probable Playing XI): शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), एलिक अथानाज़े, ब्रैंडन किंग, रॉस्टन चेज़, एकीम अगस्टे, रोवमैन पॉवेल, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, अकील हुसैन, मैथ्यू फोर्ड, जायडेन सील्स.

नोट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.