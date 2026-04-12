LSG vs GT, IPL 2026 19th Match Lucknow Weather Update: इकाना स्टेडियम में बारिश बनेगी विलेन या फैंस उठाएंगे पूरे मुकाबले का लुफ्त, मैच से पहले जानें मौसम का हाल

इकाना क्रिकेट स्टेडियम (Photo Credit: X Formerly Twitter/BCCI)

Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans, TATA Indian Premier League 2026 19th Match Lucknow Weather Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 19वां मुकाबला आज यानी 12 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटंस (LSG vs GT) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम (Ekana Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों का इस सीजन में प्रदर्शन अच्छा रहा है, ऐसे में यह मुकाबला काफी अहम रहने वाला है. लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने अपने तीन में से दो मुकाबले जीते हैं, जबकि गुजरात टाइटंस को 3 में से सिर्फ 1 मुकाबले में जीत मिली है. इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स की अगुवाई ऋषभ पंत कर रहे हैं. जबकि, गुजरात टाइटंस की कमान शुभमन गिल के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: LSG vs GT, IPL 2026 19th Match Stats And Preview: टूर्नामेंट के 19वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस को हराकर जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगी लखनऊ सुपर जायंट्स, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 19वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना गुजरात टाइटंस से 12 अप्रैल को होगा. एक तरफ जहां लखनऊ सुपर जायंट्स लगातार दो मुकाबले जीतकर आ रही है और जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरेगी. वहीं, गुजरात टाइटंस भी पिछले मैच में मिली जीत के बाद आत्मविश्वास से भरी हुई है और जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी.

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटंस हेड टू हेड (LSG vs GT Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच अब तक 7 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान गुजरात टाइटंस का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है. गुजरात टाइटंस ने 4 मैचों में जीत दर्ज की है. वहीं, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 3 मुकाबले जीतने में सफल रही है. आईपीएल 2024 में दोनों टीमों के बीच खेले गए दोनों मुकाबले लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीते थे. जबकि आखिरी बार गुजरात टाइटंस ने 2023 में लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया था.

लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने अपने पिछले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया था, जिसमें आयुष बडोनी और मुकुल चौधरी ने शानदार अर्धशतक लगाए थे. मिचेल मार्श पिछले दो मैचों में बड़ी पारी नहीं खेल सके हैं, ऐसे में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होगी. दूसरी तरफ, गुजरात टाइटंस ने अपने पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 1 रन से हराया था. उस मैच में कप्तान शुभमन गिल ने 70 रन की पारी खेली थी. राशिद खान गेंदबाजी में शानदार फॉर्म में हैं.

ईडन गार्डन्स की पिच रिपोर्ट (Eden Gardens Pitch Report)

टाटा आईपीएल 2026 का 19वां मुकाबला आज यानी 12 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. इकाना स्टेडियम की पिच काली मिट्टी की बनी है, जिससे स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है. शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, लेकिन बाद में स्पिनर्स का दबदबा देखने को मिलता है. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 173 रन के आसपास है.

कोलकाता का मौसम (Kolkata Weather Update)

टाटा आईपीएल 2026 का 19वां मुकाबला आज यानी 12 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा. एक्यूवेदर के अनुसार, 12 अप्रैल को लखनऊ का मौसम पूरी तरह साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहने का अनुमान है. बारिश की संभावना नहीं है, ऐसे में फैंस को पूरा मैच देखने को मिल सकता है.

लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत का गुजरात टाइटंस के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार रहा है. उन्होंने पिछली पांच पारियों में 171.96 की स्ट्राइक रेट से 184 रन बनाए हैं. वहीं, गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज जोस बटलर ने इस सीजन में 116 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में राशिद खान तीन मैचों में 5 विकेट ले चुके हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (LSG vs GT 19th T20 Match Playing Prediction)

लखनऊ सुपर जायंट्स: मिचेल मार्श, एडेन मार्करम, ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, मुकुल चौधरी, मणिमारन सिद्धार्थ, आवेश खान, मोहम्मद शमी, दिग्वेश सिंह राठी और प्रिंस यादव.

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा.

नोट: लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम बनाम गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.