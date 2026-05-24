KKR vs DC Stats In IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals, TATA Indian Premier League 2026 70th Match Stats: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 70वां मुकाबला कल यानी 24 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स (KKR vs DC) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स स्टेडियम (Eden Gardens Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. कोलकाता नाइट राइडर्स इस सीजन में अब तक 13 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें टीम को 6 मैचों में जीत मिली है. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स ने भी 13 मुकाबलों में 6 जीत दर्ज की है, जबकि बाकी मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. कोलकाता नाइट राइडर्स अभी भी प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है. दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स के लिए प्लेऑफ में पहुंचना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) कर रहे हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की कमान अक्षर पटेल (Axar Patel) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: KKR vs DC, IPL 2026 70th Match Stats And Preview: प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने उतरेगी कोलकाता नाइट राइडर्स, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 70वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा. ये मुकाबला कोलकाता में खेला जाएगा. मौजूदा सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक 13 मैच खेले हैं. इस दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को छह मुकाबलों में जीत और बाकी मैचों में हार मिली है. दूसरी तरफ, दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इस सीजन में अब तक 13 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान दिल्ली कैपिटल्स की टीम को छह मुकाबलों में जीत मिली है. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स हेड टू हेड (KKR vs DC Head To Head)

टाटा आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 36 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स का पलड़ा भारी नजर आया है. कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 मुकाबलों में जीत हासिल की है. जबकि, दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 15 मैचों में जीत मिली है. एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकल पाया था. इस सीजन दोनों टीमों के बीच यह दूसरा मुकाबला होगा. पहले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया था. वहीं, आईपीएल 2025 और 2024 को मिलाकर दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले तीन मुकाबलों में भी कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत मिली थी.

दिल्ली कैपिटल्स की टीम को अपने पिछले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 5 विकेट से जीत मिली थी. ऐसे में टीम अपनी प्लेइंग इलेवन में ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहेगी. बल्लेबाजी में केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स से एक बार फिर बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं, डेविड मिलर और अक्षर पटेल मध्यक्रम में अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क और मुकेश कुमार टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं.

दूसरी तरफ, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को अपने पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत मिली थी. टीम इस मुकाबले में भी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी. बल्लेबाजी में फिन एलन और मनीष पांडे से विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद होगी. वहीं, रिंकू सिंह और कैमरून ग्रीन मध्यक्रम में अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी.

टाटा आईपीएल 2026 का 70वां मुकाबला कल यानी 24 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार मानी जाती है. यहां काली मिट्टी की पिच पर बल्लेबाज आसानी से बड़े शॉट खेलते नजर आते हैं. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन बाद में स्पिन गेंदबाज हावी हो जाते हैं. पिछले कुछ मुकाबलों में यहां हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिले हैं. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 165 रन है. एक्यूवेदर के मुताबिक, 24 मई को कोलकाता में अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री रहने की उम्मीद है. मुकाबला रात 7:30 बजे से शुरू होगा. बारिश की संभावना नहीं है, ऐसे में फैंस को पूरा मैच देखने को मिल सकता है.

कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कैमरून ग्रीन ने पिछले 10 मुकाबलों में 145.09 की स्ट्राइक रेट से 296 रन बनाए हैं. वहीं, सुनील नरेन ने पिछले 10 मुकाबलों में 13 विकेट अपने नाम किए हैं. दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल ने पिछले 10 मैचों में 173.22 की स्ट्राइक रेट से 440 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में कार्तिक त्यागी ने पिछले 10 मुकाबलों में 16 विकेट झटके हैं. वहीं, मिचेल स्टार्क ने पिछले 5 मुकाबलों में 9 विकेट अपने नाम किए हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच यह मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इस मैच का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (KKR vs DC 70th T20 Match Playing Prediction)

कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, मनीष पांडे, कैमरून ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती और सौरभ दुबे.

दिल्ली कैपिटल्स: केएल राहुल (विकेटकीपर), अभिषेक पोरेल, साहिल पराख, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), माधव तिवारी, त्रिपुराना विजय, लुंगी एनगिडी, मिचेल स्टार्क और मुकेश कुमार.

नोट: कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम बनाम दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.