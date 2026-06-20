India vs Afghanistan, 3rd ODI Match Winner Prediction: आज टीम इंडिया को हराकर नया इतिहास रच पाएगी अफगानिस्तान? मैच से पहले जानें किस टीम का पलड़ा है भारी

भारत बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, 3rd ODI Match Winner Prediction: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 20 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई (Chennai) के एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. शुभमन गिल (Shubman Gill) की कप्तानी में भारतीय टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है. ऐसे में टीम इंडिया की नजर क्लीन स्वीप पर होगी. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम आखिरी मुकाबला जीतकर सीरीज का समापन सकारात्मक अंदाज में करना चाहेगी. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan, 3rd ODI Match Live Streaming In India: क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगा भारत, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मुकाबले का लुफ्त

भारतीय टीम ने इस सीरीज में अब तक हर विभाग में शानदार प्रदर्शन किया है. दूसरे वनडे में भारत ने 402 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था. कप्तान शुभमन गिल ने 154 रनों की तूफानी पारी खेली थी, जबकि ईशान किशन ने भी शतक जड़कर अपनी बेहतरीन फॉर्म दिखाई थी. दूसरी ओर अफगानिस्तान की टीम बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में संघर्ष करती नजर आई है. हालांकि राशिद खान जैसे अनुभवी खिलाड़ी किसी भी समय मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

भारत और अफगानिस्तान के बीच पहली बार कोई द्विपक्षीय वनडे सीरीज खेली जा रही है. भारतीय टीम ने शुरुआती दोनों मुकाबलों में अपना दबदबा कायम रखा है. ऐसे में आखिरी मैच में भी टीम इंडिया जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही है. आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

भारत बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड (IND vs AFG Head To Head)

वनडे क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक 6 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम का पलड़ा पूरी तरह भारी रहा है. भारत ने 5 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि एक मुकाबला टाई रहा है. अफगानिस्तान की टीम अब तक भारत के खिलाफ एक भी वनडे मुकाबला नहीं जीत सकी है.

भारतीय टीम के लिए शुभमन गिल, ईशान किशन और गुरनूर बरार शानदार फॉर्म में हैं. गिल ने इस सीरीज में दो पारियों में 238 रन बनाए हैं. वहीं गुरनूर बरार ने दो मुकाबलों में 6 विकेट झटके हैं. दूसरी तरफ अफगानिस्तान के लिए राशिद खान, रहमानुल्लाह गुरबाज और नंगेयालिया खरोटी अहम भूमिका निभा सकते हैं.

एमए चिदंबरम स्टेडियम की पिच आमतौर पर स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार रहती है. हालांकि शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को भी सहायता मिल सकती है. यहां अब तक 28 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 15 मैच जीते हैं. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है.

भारत के लिए शुभमन गिल, ईशान किशन और कुलदीप यादव पर सबकी नजरें रहेंगी. वहीं अफगानिस्तान के लिए राशिद खान, नंगेयालिया खरोटी और इब्राहिम जादरान अहम भूमिका निभा सकते हैं. शुभमन गिल और राशिद खान के बीच मुकाबला काफी रोमांचक हो सकता है. वहीं ईशान किशन और नंगेयालिया खरोटी की भिड़ंत भी मैच का रुख तय कर सकती है. इसके अलावा रहमानुल्लाह गुरबाज और अर्शदीप सिंह के बीच टक्कर भी देखने लायक होगी.

ये टीम मार सकती है बाजी (IND vs AFG 3rd ODI Match Winner Prediction)

मौजूदा फॉर्म, घरेलू परिस्थितियों, बल्लेबाजी की गहराई और गेंदबाजी आक्रमण को देखते हुए भारतीय टीम का पलड़ा काफी भारी नजर आता है. शुभमन गिल, ईशान किशन और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज शानदार लय में हैं. वहीं कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और गुरनूर बरार गेंदबाजी में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. दूसरी ओर अफगानिस्तान की टीम ने कुछ मौकों पर संघर्ष जरूर दिखाया है, लेकिन भारत जैसी मजबूत टीम को हराने के लिए उसे असाधारण प्रदर्शन करना होगा.

भारत की जीत की संभावना: 78%

अफगानिस्तान की जीत की संभावना: 22%

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs AFG 3rd ODI Match Playing Prediction)

भारत: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, गुरनूर बरार, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव.

अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), दारविश रसूली, राशिद खान, नंगेयालिया खरोटी, एएम गजनफर, मोहम्मद सलीम सफी और बिलाल सामी.

नोट: भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.