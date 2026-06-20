Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? चेन्नई में भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच तीसरे वनडे मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

भारत बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, 3rd ODI Match Satta Bazar Favorite Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला 20 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई (Chennai) के एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. शुभमन गिल (Shubman Gill) की कप्तानी में भारतीय टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है और अब टीम इंडिया की नजरें क्लीन स्वीप पर होंगी. दूसरी तरफ हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) की अगुवाई वाली अफगानिस्तान टीम आखिरी मुकाबला जीतकर सम्मान बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan, 3rd ODI Match Live Streaming In India: क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगा भारत, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मुकाबले का लुफ्त

भारत ने दूसरे वनडे में 402 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर अपनी बल्लेबाजी की ताकत का प्रदर्शन किया था. कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन शानदार लय में नजर आए हैं. दूसरी ओर अफगानिस्तान की टीम को अपने गेंदबाजी आक्रमण से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी. राशिद खान और नंगेयालिया खरोटी जैसे गेंदबाज टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

भारत और अफगानिस्तान के बीच पहली बार किसी द्विपक्षीय वनडे सीरीज का आयोजन हो रहा है. टीम इंडिया ने अब तक दोनों मुकाबलों में दबदबा बनाया है और घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाया है. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

भारत बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड (IND vs AFG Head To Head)

वनडे क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक 6 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम का पलड़ा पूरी तरह भारी रहा है. भारत ने 5 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि एक मैच टाई रहा है. अफगानिस्तान की टीम अभी तक भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट में जीत का खाता नहीं खोल पाई है.

भारत की टीम इस मुकाबले में भी जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही है. बल्लेबाजी में शुभमन गिल, रोहित शर्मा और ईशान किशन से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में गुरनूर बरार, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे.

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा वनडे मुकाबला एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. चेन्नई की पिच आमतौर पर स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. हालांकि शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को भी कुछ सहायता मिल सकती है. अब तक यहां खेले गए 28 वनडे मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 15 मैच जीते हैं, जबकि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को 12 मुकाबलों में सफलता मिली है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है.

भारत के लिए शुभमन गिल, ईशान किशन और गुरनूर बरार पर सबकी नजरें रहेंगी. वहीं अफगानिस्तान के लिए राशिद खान, रहमानुल्लाह गुरबाज और नंगेयालिया खरोटी अहम भूमिका निभा सकते हैं. ये खिलाड़ी अपने दम पर मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

भारत बनाम अफगानिस्तान पर सट्टा बाजार गर्म (India vs Afghanistan Satta Bazar)

इस मुकाबले से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने भी अपनी संभावित पसंदीदा टीम को लेकर अनुमान जताया है. भारत और अफगानिस्तान (India vs Afghanistan Satta Bazar Rate) के बीच होने वाले इस मुकाबले को लेकर बाजार में काफी हलचल देखने को मिल रही है. सट्टा बाजार में भारतीय टीम को स्पष्ट रूप से फेवरेट माना जा रहा है. भारत की मजबूत बल्लेबाजी, घरेलू परिस्थितियों और मौजूदा फॉर्म को देखते हुए टीम इंडिया पर कम भाव चल रहा है. वहीं अफगानिस्तान की टीम पर अपेक्षाकृत ज्यादा भाव मिल रहा है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना अधिक मानी जाती है. हालांकि मैच शुरू होने तक और मुकाबले के दौरान ये भाव बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या किसी गैर-कानूनी गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.