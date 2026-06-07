IND vs AFG, Only Test Match Live Score Update: मुल्लांपुर में भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच खेला जा रहा है दूसरे दिन का खेल, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

भारत बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, Only Test Match Day 2 Live Scorecard Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला 6 जून से खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ (New Chandigarh) के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium), मुल्लांपुर में खेला जा रहा है. पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 3 विकेट खोकर 368 रन बना लिए थे. टीम इंडिया की धमाकेदार शुरुआत रही. उपकप्तान केएल राहुल (100) और कप्तान शुभमन गिल ने शानदार शतकीय पारी खेली. दिन का खेल खत्म होने तक ऋषभ पंत (50*) और गिल (103*) नाबाद थे. अफगानिस्तान की गेंदबाजी और फील्डिंग बेहद खराब रही. आज यानी 7 जून को दूसरे दिन का खेल भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जा रहा है. भारतीय टीम शुभमन गिल (Shubman Gill) की कप्तानी में मैदान में उतरी है, जबकि अफगानिस्तान की कमान हश्मतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) संभाल रहे हैं. यह भी पढ़ें: West Indies vs Sri Lanka, 2nd ODI Match Live Streaming In India: आज वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा दूसरा वनडे मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मैच का लुफ्त

मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. हालांकि, भारत को पहला झटका यशस्वी जायसवाल (24) के रूप में जल्दी लग गया. इसके बाद अफगानिस्तान के फील्डरों ने केएल राहुल और साई सुदर्शन को कई जीवनदान दिए, जिसका दोनों बल्लेबाजों ने पूरा फायदा उठाया. राहुल और सुदर्शन ने दूसरे विकेट के लिए बड़ी साझेदारी कर टीम को संभाला. सुदर्शन के आउट होने के बाद गिल ने मोर्चा संभाला और तेजी से रन बनाए. दिन के अंतिम सत्र में ऋषभ पंत ने भी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए भारत को 350 रन के पार पहुंचाया. अफगानिस्तान की ओर से मोहम्मद सलीम सैफी ने 2 विकेट अपने नाम किए.

भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team Match Scorecard)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला 6 जून से न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर में खेला जा रहा हैं. यहां की पिच पारंपरिक काली मिट्टी के बजाय रेत से तैयार की गई है. ऐसे में तेज गेंदबाजों को स्पिनरों की तुलना में ज्यादा मदद मिलने की संभावना है. हालांकि बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए यहां बराबर अवसर रहते हैं. बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए शुरुआत में थोड़ा समय बिताना पड़ सकता है. एक बार नजरें जमने के बाद बल्लेबाजी आसान हो सकती है. ऐसे में फैंस को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

भारत के लिए शुभमन गिल और केएल राहुल की बल्लेबाजी पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं ऋषभ पंत अपने 50वें टेस्ट में खास रिकॉर्ड बनाने के इरादे से उतरेंगे. गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव अहम भूमिका निभा सकते हैं. अफगानिस्तान के लिए रहमत शाह और रहमानुल्लाह गुरबाज से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

नोट: भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.