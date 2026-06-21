BAN vs AUS Dream11 Prediction, 3rd T20I Match: चट्टोग्राम में आज बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी कांटे की टक्कर, इन धुरंधरों को चुनकर बनाएं मजबूत फैंटेसी 11 टीम

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 3rd T20I Match Dream11 Prediction: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 21 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चट्टोग्राम (Chattogram) के बिर श्रेष्ठ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है. दूसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 7 रन से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली थी. ऐसे में मेजबान टीम सम्मान बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया की नजरें क्लीन स्वीप पर होंगी. बांग्लादेश की कमान तौहीद हृदोय (Towhid Hridoy) संभाल रहे हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी मिशेल मार्श (Mitchell Marsh) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: IND-W vs SA-W T20 World Cup 2026 18th Match Stats And Preview: महिला टी-20 विश्व कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

वनडे सीरीज में हार झेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने टी20 सीरीज में शानदार वापसी की है. कंगारू टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. दूसरे टी20 मुकाबले में मैट रेनशॉ ने 89 रनों की शानदार पारी खेली थी, जबकि टिम डेविड ने 45 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया था. दूसरी ओर बांग्लादेश ने भी जोरदार टक्कर दी थी, लेकिन टीम जीत से 7 रन दूर रह गई. ऐसे में तीसरे मुकाबले में दोनों टीमों के बीच एक और रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला चट्टोग्राम में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम है. बांग्लादेश जीत के साथ सीरीज का अंत करना चाहेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया क्लीन स्वीप के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 13 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का दबदबा देखने को मिला है. ऑस्ट्रेलिया ने 9 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश की टीम को 4 मैचों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच कोई भी मुकाबला बेनतीजा नहीं रहा है.

बांग्लादेश की टीम दूसरे टी20 में हार के बावजूद कई सकारात्मक संकेत लेकर उतरेगी. बल्लेबाजी में सैफ हसन, तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन और तौहीद हृदोय से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, रिशाद हुसैन और नसुम अहमद अहम भूमिका निभा सकते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया पिच रिपोर्ट (BAN vs AUS Pitch Report)

बिर श्रेष्ठ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम की पिच इस सीरीज में धीमी रही है और स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिली है. बल्लेबाजों को शुरुआत में रन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा है. हालांकि विकेट पर टिकने के बाद रन बनाना आसान हो जाता है. दूसरी पारी में विकेट और धीमा हो सकता है, ऐसे में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा मिल सकता है. इस मैदान पर 170 से 180 रन का स्कोर प्रतिस्पर्धी माना जा सकता है.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया ड्रीम11 टीम सुझाव (BAN vs AUS Dream11 Team Prediction)

विकेटकीपर: जोश इंगलिस, परवेज हुसैन इमोन

बल्लेबाज: मैट रेनशॉ, सैफ हसन, तंजीद हसन, टिम डेविड

ऑलराउंडर: मिशेल मार्श, एरॉन हार्डी

गेंदबाज: एडम जम्पा, मुस्तफिजुर रहमान, जोएल डेविस

कप्तान (Captain): मैट रेनशॉ

उपकप्तान (Vice Captain): तौहीद हृदोय

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले के लिए संभावित बेस्ट पिक्स (BAN vs AUS Top Fantasy Picks)

मैट रेनशॉ शानदार फॉर्म में हैं और पिछले मुकाबले में 89 रनों की पारी खेल चुके हैं. तौहीद हृदोय ने भी बल्लेबाजी में निरंतरता दिखाई है और वह बड़ी पारी खेल सकते हैं. एडम जम्पा इस स्पिन अनुकूल पिच पर सबसे बड़े विकेट टेकर साबित हो सकते हैं. वहीं मुस्तफिजुर रहमान नई गेंद और डेथ ओवरों में विकेट दिला सकते हैं. जोएल डेविस ने भी अपनी स्पिन से प्रभावित किया है और वह फैंटेसी टीम में अहम विकल्प हो सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 3rd T20I Match Playing Prediction)

बांग्लादेश: सैफ हसन, तंजीद हसन, सौम्य सरकार, परवेज हुसैन इमोन (विकेटकीपर), तौहीद हृदोय (कप्तान), शमीम हुसैन, अब्दुल गफ्फार सकलैन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और नाहिद राणा.

ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), जोश इंगलिस (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, मैट रेनशॉ, टिम डेविड, निखिल चौधरी, जोएल डेविस, एरॉन हार्डी, नाथन एलिस, एडम जम्पा और स्पेंसर जॉनसन.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.