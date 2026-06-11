BAN vs AUS, 2nd ODI Match Live Toss And Scorecard: शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जोश इंग्लिस ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 2nd ODI Match Live Toss And Scorecard Update: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 11 जून को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में खेला जा रहा है. पहले वनडे में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को डकवर्थ-लुईस-स्टर्न (DLS) नियम के तहत 86 रनों से हराकर इतिहास रच दिया था. इस जीत के साथ बांग्लादेश ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है और अब उसके पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार वनडे सीरीज जीतने का सुनहरा मौका है. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज में बने रहने के लिए यह मुकाबला हर हाल में जीतना चाहेगी. दोनों टीमों का इस सीरीज में यह दूसरा मुकाबला हैं. इस मैच में दोनों ही टीमें शानदार प्रदर्शन कर जीत हासिल करना चाहेंगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में बांग्लादेश की अगुवाई मेहदी हसन मिराज (Mehidy Hasan Miraz) कर रहे हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान जोश इंग्लिस (Josh Inglis) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जोश इंग्लिस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Bangladesh vs Australia, 2nd ODI Match Winner Prediction: दूसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रच पाएगी बांग्लादेश? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 2nd ODI Match Playing)

बांग्लादेश: सौम्या सरकार, तंज़ीद हसन तमीम, नजमुल हुसैन शान्तो, लिटन दास (विकेटकीपर), तौहीद हृदोय, मोसादेक हुसैन, मेहदी हसन मिराज (कप्तान), तनवीर इस्लाम, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, नाहिद राणा.

ऑस्ट्रेलिया: मैथ्यू शॉर्ट, कूपर कोनॉली, मार्नस लाबुशेन, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर/कप्तान), एलेक्स कैरी, कैमरून ग्रीन, मैट रेनशॉ, ज़ेवियर बार्टलेट, राइली मेरेडिथ, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा.

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Scorecard)

तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश का सामना ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है. पहले वनडे में बांग्लादेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 86 रनों से हराया था. उस मुकाबले में मोसद्देक हुसैन ने नाबाद 86 रन बनाने के साथ दो विकेट भी झटके थे. वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज में वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरी है.

बांग्लादेश की टीम अपने घरेलू मैदान पर खेलने का फायदा उठाना चाहेगी. बल्लेबाजी में तंजीद हसन, नजमुल हुसैन शांतो, लिटन दास और मोसद्देक हुसैन से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद और नाहिद राणा अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के लिए जोश इंग्लिस, मार्नस लाबुशेन, एलेक्स कैरी और कैमरून ग्रीन बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे. गेंदबाजी में नाथन एलिस, एडम जम्पा और जेवियर बार्टलेट टीम की ताकत होंगे.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.