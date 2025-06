Paul Pogba Signs Two-Year Deal With Monaco: फीफा विश्व कप 2018 विजेता और फ्रांसीसी स्टार पॉल पोग्बा ने 28 जून(शनिवार) को मोनाको के साथ दो साल का करार किया. मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूर्व मिडफील्डर 30 जून, 2027 तक लीग 1 क्लब के साथ बने रहेंगे. पिछले साल नवंबर में जुवेंटस के साथ अपने अनुबंध के आपसी समझौते पर सहमत होने के बाद स्टार फुटबॉलर एक स्वतंत्र एजेंट थे, पॉल पोग्बा को डोपिंग अपराध के लिए फरवरी 2024 में शुरू में चार साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था. बाद में इसे घटाकर 18 महीने कर दिया गया. 32 वर्षीय खिलाड़ी एक स्वतंत्र एजेंट थे और लंबे समय के बाद एक नए क्लब, मोनाको के साथ वापसी करेंगे. अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद, मिडफील्डर भावुक हो गए और उन्हें रोते हुए देखा गया.

