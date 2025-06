India National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज(Test Series) का पहला मुकाबला 20 जून(शनिवार) से लीड्स(Leeds) के हेडिंग्ले ग्राउंड्स(Headingley Grounds) में खेला जा रहा हैं. जिसमे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं, वही, टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला है. पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को तीसरा बड़ा झटका लगा है. यशस्वी जायसवाल शतकीय पारी खेलकर बेन स्टोक्स का शिकार बने हैं. खबर लिखें जानें तक भारत का स्कोर 227-3 (54.1 ओवर) था.

टीम इंडिया को लगा तीसरा झटका

Yashasvi Jaiswal Becomes Fifth Indian Player to Hit Test Century in His Maiden Innings in England, Achieves Feat During IND vs ENG 1st Test 2025 #INDvsENG #ENGvsIND #India #England #TestCricket #YashasviJaiswal

