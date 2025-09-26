Meerut Viral Video: उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक युवती ने बीच सड़क पर छेड़छाड़ (Meerut Molestation Case) करने वाले मनचले को सबक सिखाया है. गुस्साई युवती ने साकेत चौराहे पर ई-रिक्शा में छेड़छाड़ की कोशिश कर रहे मनचले को पांच सेकंड में पांच थप्पड़ जड़ दिए. देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई और मनचले को पकड़कर पुलिस (Meerut Police) के हवाले कर दिया गया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग युवती के साहस की तारीफ कर रहे हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है.

ये भी पढें: Meerut Acid Attack Case: मेरठ एसिड अटैक मामले में मुठभेड़ में आरोपी महेंद्र गिरफ्तार, बात नहीं करने पर कराया हमला

मेरठ में युवती ने छेड़छाड़ करने वाले मनचले को सड़क पर ही पीटा

मेरठ 5 सेकेंड 5 थप्पड़ साकेत चौराहे पर ई-रिक्शा में युवती से छेड़छाड़ कर रहे मनचले की सरेराह युवती ने की थप्पड़ों से पिटाई। 5 सेकंड में पांच थप्पड़ का देखे वीडियो वायरल। pic.twitter.com/eoGcQlm5D6 — Shanu Bharty (@ShanuMedia) September 26, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)