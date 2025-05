Sabarkantha Accident: गुजरात के साबरकांठा जिले में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. हिंगटिया गांव के पास हाईवे पर जीप और राज्य परिवहन की बस की आमने-सामने टक्कर हो गई, जिसके बाद एक बाइक भी जीप से टकरा गई. इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए. पुलिस के मुताबिक, मृतकों में ज्यादातर लोग जीप में सवार थे और हादसे के बाद जीप पूरी तरह चकनाचूर हो गई. बस अंबाजी से वडोदरा जा रही थी जबकि जीप विपरीत दिशा से आ रही थी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक भी चपेट में आ गई, जिस पर तीन लोग सवार थे.

घायलों का इलाज हिम्मतनगर के जिला अस्पताल में चल रहा है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

Six killed, eight injured in accident involving jeep, bus and two-wheeler in Gujarat's Sabarkantha district: Police. pic.twitter.com/42J3s7DscG

