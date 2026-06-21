Fact Check: रोहित शर्मा के संन्यास लेने वाली वायरल इंस्टाग्राम स्टोरी निकली फर्जी, जानें क्या है पूरा सच

रोहित शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Fact Check: Rohit Sharma Retirement Fake Instagram Story Goes Viral: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की कथित इंस्टाग्राम स्टोरी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. वायरल स्क्रीनशॉट में दावा किया जा रहा है कि रोहित शर्मा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने की घोषणा कर दी है. हालांकि, फैक्ट चेक में यह दावा पूरी तरह फर्जी साबित हुआ है. रोहित शर्मा ने अपने संन्यास को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. यह भी पढ़ें: England Squad For ENG vs NZ 3rd Test Announced: बेन स्टोक्स की कप्तान के रूप में वापसी, सीरीज के निर्णायक टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर में रोहित शर्मा की फोटो के साथ लिखा गया है कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं. लेकिन जब उनके आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की गई तो वहां ऐसी कोई स्टोरी या पोस्ट मौजूद नहीं मिली. इसके अलावा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की ओर से भी रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है.

यूज़र ने रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की फ़ेक पोस्ट शेयर की:

Rohit Sharma's Latest Instagram story 😐 pic.twitter.com/tnFw0GOGcH — 𝐔𝐧𝐝𝐢𝐬𝐩𝐮𝐭𝐞𝐝 𓃵 (@Kohli_divote) June 20, 2026

पूरी तरह फर्जी है वायरल दावा

फैक्ट चेक के दौरान यह साफ हो गया कि वायरल हो रही इंस्टाग्राम स्टोरी एडिट की गई है और उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है. रोहित शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की कोई घोषणा नहीं की है और वह अभी भी भारतीय टीम की वनडे योजनाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं.

वनडे क्रिकेट में जारी रहेगा रोहित शर्मा का सफर

रोहित शर्मा पहले ही टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. हालांकि वह अभी भी वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं और टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. हाल ही में जून 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज के बाद अब उनका अगला अंतरराष्ट्रीय दौरा इंग्लैंड के खिलाफ होगा.

चूंकि रोहित शर्मा टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, इसलिए वह आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे. उनकी अगली अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति 14 जुलाई 2026 से शुरू होने वाली इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में होगी.

2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों में अहम भूमिका

39 वर्षीय रोहित शर्मा अपने करियर के अंतिम चरण में जरूर हैं, लेकिन भारतीय टीम प्रबंधन अभी भी उन्हें 2027 आईसीसी वनडे विश्व कप की योजनाओं का अहम हिस्सा मानता है. टीम इंडिया को उम्मीद है कि रोहित अपनी फिटनेस और फॉर्म बनाए रखते हुए आगामी बड़े टूर्नामेंटों में महत्वपूर्ण योगदान देंगे.

ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही रोहित शर्मा के संन्यास की खबर पूरी तरह फर्जी और भ्रामक है. क्रिकेट फैंस को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें.