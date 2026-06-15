Fact Check: क्या भारत-पाकिस्तान मैच में भिड़ गईं हरमनप्रीत कौर और फातिमा सना? जानें वायरल वीडियो का पूरा सच

फैक्ट चेक (Photo Credits: File Image)

बर्मिंघम, 15 जून: आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 (ICC Women's T20 World Cup 2026) में रविवार को हुए भारत-पाकिस्तान मैच (India-Pakistan Match) के बाद सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है. इस वीडियो में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) और पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना (Fatima Sana) के बीच मैदान पर तीखी बहस और लड़ाई होते हुए दिखाई दे रही है. हालांकि, फैक्ट चेक में यह पुष्टि हुई है कि व्यापक रूप से साझा किया जा रहा यह वीडियो पूरी तरह से एआई-जनरेटेड (कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा निर्मित) है और इसका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है. बर्मिंघम में हुए इस ग्रुप-ए के मुकाबले के दौरान दोनों खिलाड़ियों या टीमों के बीच ऐसी कोई अप्रिय घटना या विवाद नहीं हुआ था. यह भी पढ़ें: Fact Check: क्या RCB की जीत के बाद नुसरत भरूचा ने आपत्तिजनक ऑडियो वाला इंस्टाग्राम स्टेटस लगाया था? जानें इस वायरल दावे का पूरा सच

वास्तविक मैच: भारत ने पाकिस्तान को दी शिकस्त

चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच यह हाई-वोल्टेज मुकाबला रविवार, 14 जून 2026 को यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम स्थित एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया था. इस मैच में भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान पर 64 रनों से एकतरफा और बड़ी जीत दर्ज की.

विभिन्न प्रतिष्ठित खेल समाचार माध्यमों की मैच रिपोर्ट के अनुसार, इस मुकाबले में स्मृति मंधाना ने 68 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जबकि दीप्ति शर्मा ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए महज 10 रन देकर 5 विकेट (5/10) चटकाए. किसी भी आधिकारिक लाइव कमेंट्री या खेल पत्रकार की रिपोर्ट में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना के बीच किसी भी प्रकार की नोकझोंक या जुबानी जंग का कोई जिक्र नहीं है.

'हरमनप्रीत कौर-फ़ातिमा सना की लड़ाई' का AI-जनरेटेड वायरल वीडियो

🇮🇳🇵🇰 Women's World Cup 2026: Heated On-Field Clash! 🔥 A heated Argument broke out Between Indian Captain Harmanpreet Kaur and Pakistan captain Fatima Sana during the India vs Pakistan match in the Women's World Cup 2026.🤔 pic.twitter.com/zWPHCAr6pN — Pintu Singh (@pintusi11376418) June 15, 2026

'नो हैंडशेक' नीति बनाम ऑन-फील्ड लड़ाई का भ्रम

मैदान पर लड़ाई का दावा जहां पूरी तरह फर्जी है, वहीं यह ध्यान देना जरूरी है कि मैच के टॉस के दौरान दोनों कप्तानों के बीच "नो हैंडशेक" (हाथ न मिलाने) की नीति देखी गई थी. राजनीतिक तनाव के चलते मेन्स एशिया कप 2025 से ही भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ प्रथागत हाथ न मिलाने का रुख अपनाया हुआ है.

इसी नीति के तहत टॉस के समय हरमनप्रीत कौर ने फातिमा सना से हाथ नहीं मिलाया था. इस कूटनीतिक कदम को ही कुछ सोशल मीडिया यूजर्स और डीपफेक टूल्स द्वारा तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया और इसे एक शारीरिक लड़ाई के रूप में एआई-जनरेटेड वीडियो के जरिए वायरल कर दिया गया.

एआई के दौर में सतर्कता जरूरी

यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ रहे एआई-जनरेटेड और डीपफेक कंटेंट के खतरों को रेखांकित करती है. तकनीक के दुरुपयोग से बनाए जा रहे ऐसे वीडियो खेल भावना को ठेस पहुंचाते हैं. क्रिकेट प्रशंसकों से अपील की जाती है कि वे आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 से जुड़े किसी भी अपडेट के लिए केवल आधिकारिक प्रसारकों (ब्रॉडकास्टर्स) और स्थापित खेल पत्रकारों की खबरों पर ही भरोसा करें और बिना पुष्टि के ऐसे वीडियो साझा न करें.