Aaj Ka Mausam, 19 September 2025: देशभर में कैसा रहेगा आज का मौसम? जानें दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र तक बारिश और बाढ़ का हाल

Today's weather, 19 September 2025: देश भर में मौसम एक बार फिर बदल रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी शुरू हो गई है. हालांकि, इसके जाने के बावजूद, कई राज्यों में भारी बारिश जारी है. इस बार, दक्षिण-पश्चिम मानसून पिछले 15 वर्षों में सबसे जल्दी विदा हो रहा है. अक्टूबर के मध्य तक, मानसून पूरे देश से विदा हो जाएगा और उत्तर-पूर्वी हवाएं अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देंगी. हालांकि, इसके जाने के बावजूद, कई राज्यों में बारिश जारी रहेगी. आइए जानें कि आज, 19 सितंबर, 2025 को आपके राज्य में मौसम कैसा रहेगा.
ये भी पढें: जरा सी बारिश में क्यों पानी से भर जाती है दिल्ली
साप्ताहिक मौसम परिचर्चा
साप्ताहिक मौसम परिचर्चा (18.09.2025)
YouTube : https://t.co/HxAKOxNPYL
Facebook : https://t.co/BYRnqS5Bxe#imd #india #weatherupdate #weatherforecast #Rainfall #mausam #MonsoonSession2025@moesgoi @ndmaindia @DDNational @airnewsalerts pic.twitter.com/RUDev0EtWG
— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 18, 2025
दिल्ली में आज का मौसम (Delhi Today 's Weather)
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है. सुबह दक्षिण-पूर्व से 8-12 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. 21 सितंबर से आसमान साफ रहने की उम्मीद है.
उत्तर प्रदेश में आज का मौसम (UP Today 's Weather)
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है. पिछले दो दिनों की भारी बारिश के बाद, मौसम धीरे-धीरे शुष्क हो जाएगा. 19 से 23 सितंबर तक किसी भी क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना नहीं है.
बिहार में आज का मौसम (Bihar Today 's Weather)
बिहार के कई जिलों में भारी बारिश जारी रहेगी. मौसम विभाग ने 19 और 20 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. राज्य के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बारिश की तीव्रता ज्यादा हो सकती है.
उत्तराखंड में आज का मौसम (Uttarakhand Today 's Weather)
बीते कुछ दिनों से उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है. आज देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी है. देहरादून में भारी बारिश को देखते हुए स्कूलों को बंद कर दिया गया है. चमोली जिले में बादल फटने की खबरें सामने आई हैं. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा. पहाड़ी इलाकों में लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है.
हिमाचल प्रदेश में आज का मौसम (Himachal Pradesh Today 's Weather)
हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बारिश की संभावना है. कुल्लू, सिरमौर और चंबा जिलों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
राजस्थान में आज का मौसम (Rajasthan Today 's Weather)
राजस्थान में दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी शुरू हो गई है, लेकिन पश्चिमी और दक्षिणी भागों में हल्की बारिश हो सकती है.
महाराष्ट्र में आज का मौसम (Maharashtra Today 's Weather)
मौसम विभाग के अनुसार, कोंकण तट से लेकर गोवा और मराठवाड़ा समेत उत्तरी मध्य महाराष्ट्र तक बारिश देखने को मिलेगी. कोंकण में मुख्य रूप से रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग और ठाणे जिलों के साथ-साथ मध्य महाराष्ट्र के धुले, नासिक, परभणी और हिंगोली में भारी बारिश होगी.
गुजरात में आज का मौसम (Gujarat Today 's Weather)
गुजरात से मानसून की वापसी शुरू हो गई है. मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है. गुजरात में अगले सात दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है.
दक्षिण भारत में आज का मौसम (South India Today 's Weather)
तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की संभावना है. तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में भी बारिश जारी रहेगी.
पूर्वोत्तर राज्य और अंडमान-निकोबार (Northeast Today 's Weather)
असम, मेघालय, सिक्किम और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अनुमान है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिनों तक मूसलाधार बारिश जारी रहने की उम्मीद है.